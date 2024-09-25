https://ria.ru/20240925/putin-1974683808.html

Путин сообщил, что ждет Эрдогана на саммите БРИКС

Путин сообщил, что ждет Эрдогана на саммите БРИКС - РИА Новости, 25.09.2024

Путин сообщил, что ждет Эрдогана на саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ждет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани на саммите БРИКС, где запланирована их двусторонняя встреча. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T18:07

2024-09-25T18:07

2024-09-25T18:09

казань

брикс

владимир путин

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россия

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нуман куртулмуш

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ждет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани на саммите БРИКС, где запланирована их двусторонняя встреча."Передайте самые наилучшие пожелания президенту Турецкой республики господину Эрдогану. Я жду его в России в Казани. 23 (октября - ред.), по-моему, запланирована у нас с ним двусторонняя встреча", - сказал Путин на встрече со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.Он напомнил о недавней встрече с президентом Турции в Астане. "В октябре увидимся еще раз в Казани на саммите БРИКС, у нас запланирована с ним отдельная встреча", - подчеркнул президент РФ.Он сообщил, что рад видеть спикера Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша в России."Знаю, что у вас здесь насыщенная программа. Мы очень рады тому, что у нас развиваются отношения с Турецкой республикой по всем направлениям, в том числе и по парламентскому", - сказал президент РФ.Он обратил внимание на успешное развитие отношений между Москвой и Анкарой в экономике, в социальной сфере, по линии министерств иностранных дел."В общем и целом мы соседи, добрые соседи, работаем на благо наших народов, наших стран, и в целом у нас все получается. Есть вопросы, которые требуют нашего особого внимания, сейчас очень коротко обменяемся мнениями по всем этим направлениям", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20240925/erdogan-1974603299.html

https://ria.ru/20240925/putin-1974629736.html

казань

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казань, брикс, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, саммит брикс, нуман куртулмуш