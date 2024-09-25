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Путин сообщил, что ждет Эрдогана на саммите БРИКС - РИА Новости, 25.09.2024
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18:07 25.09.2024 (обновлено: 18:09 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/putin-1974683808.html
Путин сообщил, что ждет Эрдогана на саммите БРИКС
Путин сообщил, что ждет Эрдогана на саммите БРИКС - РИА Новости, 25.09.2024
Путин сообщил, что ждет Эрдогана на саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ждет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани на саммите БРИКС, где запланирована их двусторонняя встреча. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T18:07
2024-09-25T18:09
казань
брикс
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
турция
россия
саммит брикс
нуман куртулмуш
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ждет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани на саммите БРИКС, где запланирована их двусторонняя встреча."Передайте самые наилучшие пожелания президенту Турецкой республики господину Эрдогану. Я жду его в России в Казани. 23 (октября - ред.), по-моему, запланирована у нас с ним двусторонняя встреча", - сказал Путин на встрече со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.Он напомнил о недавней встрече с президентом Турции в Астане. "В октябре увидимся еще раз в Казани на саммите БРИКС, у нас запланирована с ним отдельная встреча", - подчеркнул президент РФ.Он сообщил, что рад видеть спикера Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша в России."Знаю, что у вас здесь насыщенная программа. Мы очень рады тому, что у нас развиваются отношения с Турецкой республикой по всем направлениям, в том числе и по парламентскому", - сказал президент РФ.Он обратил внимание на успешное развитие отношений между Москвой и Анкарой в экономике, в социальной сфере, по линии министерств иностранных дел."В общем и целом мы соседи, добрые соседи, работаем на благо наших народов, наших стран, и в целом у нас все получается. Есть вопросы, которые требуют нашего особого внимания, сейчас очень коротко обменяемся мнениями по всем этим направлениям", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20240925/erdogan-1974603299.html
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казань, брикс, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, турция, россия, саммит брикс, нуман куртулмуш
Казань, БРИКС, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Россия, Саммит БРИКС, Нуман Куртулмуш
Путин сообщил, что ждет Эрдогана на саммите БРИКС

Путин сообщил, что ждет Эрдогана на саммите БРИКС в Казани

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ждет президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казани на саммите БРИКС, где запланирована их двусторонняя встреча.
"Передайте самые наилучшие пожелания президенту Турецкой республики господину Эрдогану. Я жду его в России в Казани. 23 (октября - ред.), по-моему, запланирована у нас с ним двусторонняя встреча", - сказал Путин на встрече со спикером Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.
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Он напомнил о недавней встрече с президентом Турции в Астане. "В октябре увидимся еще раз в Казани на саммите БРИКС, у нас запланирована с ним отдельная встреча", - подчеркнул президент РФ.
Он сообщил, что рад видеть спикера Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша в России.
"Знаю, что у вас здесь насыщенная программа. Мы очень рады тому, что у нас развиваются отношения с Турецкой республикой по всем направлениям, в том числе и по парламентскому", - сказал президент РФ.
Он обратил внимание на успешное развитие отношений между Москвой и Анкарой в экономике, в социальной сфере, по линии министерств иностранных дел.
"В общем и целом мы соседи, добрые соседи, работаем на благо наших народов, наших стран, и в целом у нас все получается. Есть вопросы, которые требуют нашего особого внимания, сейчас очень коротко обменяемся мнениями по всем этим направлениям", - сказал президент РФ.
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КазаньБРИКСВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияРоссияСаммит БРИКСНуман Куртулмуш
 
 
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