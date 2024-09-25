Пушков рассказал о последнем плане Запада по Украине
Пушков: Запад рассматривает ракеты как последнее средство для спасения Украины
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Страны Запада рассматривают оружие дальнего радиуса действия как последнее средство для спасения Украины от поражения, считает глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США сохраняют запрет на удары ВСУ американскими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ. В свою очередь, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в тот же день сообщил, что Украина не получала разрешения на нанесение ударов вглубь территории РФ ракетами Storm Shadow.
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"В глазах его (Запада – ред.) руководителей ракеты дальнего действия - уже реально последнее средство для спасения Украины от поражения (о победе речь всерьез не идет)", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
По мнению политика, если решение о передаче ракет не даст результатов, то у стран Запада останется только один вариант – "прямое вступление НАТО в войну".
"А это и есть третья мировая, то есть именно то развитие, которого США и союзники хотели бы избежать. По этой причине, при всех колебаниях, в западном альянсе все же склоняются к тому, что принять решение ракетах. Видимо, до конца не понимая вероятных крайне опасных последствий такого решения", - написал Пушков.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.