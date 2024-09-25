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В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:28 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/punkt-1974538483.html
В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ, заявил Марочко
В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 25.09.2024
В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ, заявил Марочко
В Харьковской области уничтожен опорный пункт украинских силовиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:28
2024-09-25T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
луганская народная республика
волчанск
андрей марочко
вооруженные силы рф
мт-12 "рапира"
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ЛУГАНСК, 25 сен – РИА Новости. В Харьковской области уничтожен опорный пункт украинских силовиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе боестолкновения в районе населенного пункта Тихое, расположенного северо-восточнее Волчанска, ВС РФ выявлен и уничтожен ВОП (взводный опорный пункт – ред.) противника. Украинские боевики потеряли одну единицу бронетехники, противотанковое орудие МТ-12 "Рапира" и два легковых автомобиля", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что также были уничтожены 8 украинских военнослужащих, порядка 12 силовиков киевского режима получили ранения различной степени тяжести.
https://ria.ru/20240903/marochko-1970132215.html
харьковская область
луганская народная республика
волчанск
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в мире, харьковская область, луганская народная республика, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы рф, мт-12 "рапира"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Волчанск, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, МТ-12 "Рапира"
В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ, заявил Марочко

Марочко: в Харьковской области в районе Тихого уничтожили опорный пункт ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЛУГАНСК, 25 сен – РИА Новости. В Харьковской области уничтожен опорный пункт украинских силовиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе боестолкновения в районе населенного пункта Тихое, расположенного северо-восточнее Волчанска, ВС РФ выявлен и уничтожен ВОП (взводный опорный пункт – ред.) противника. Украинские боевики потеряли одну единицу бронетехники, противотанковое орудие МТ-12 "Рапира" и два легковых автомобиля", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что также были уничтожены 8 украинских военнослужащих, порядка 12 силовиков киевского режима получили ранения различной степени тяжести.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВолчанскАндрей МарочкоВооруженные силы РФМТ-12 "Рапира"
 
 
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