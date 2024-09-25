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В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ, заявил Марочко

В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ, заявил Марочко - РИА Новости, 25.09.2024

В Харьковской области уничтожили опорный пункт ВСУ, заявил Марочко

В Харьковской области уничтожен опорный пункт украинских силовиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:28

2024-09-25T09:28

2024-09-25T09:28

специальная военная операция на украине

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волчанск

андрей марочко

вооруженные силы рф

мт-12 "рапира"

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ЛУГАНСК, 25 сен – РИА Новости. В Харьковской области уничтожен опорный пункт украинских силовиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе боестолкновения в районе населенного пункта Тихое, расположенного северо-восточнее Волчанска, ВС РФ выявлен и уничтожен ВОП (взводный опорный пункт – ред.) противника. Украинские боевики потеряли одну единицу бронетехники, противотанковое орудие МТ-12 "Рапира" и два легковых автомобиля", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что также были уничтожены 8 украинских военнослужащих, порядка 12 силовиков киевского режима получили ранения различной степени тяжести.

https://ria.ru/20240903/marochko-1970132215.html

харьковская область

луганская народная республика

волчанск

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Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, луганская народная республика, волчанск, андрей марочко, вооруженные силы рф, мт-12 "рапира"