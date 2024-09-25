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Балтийский флот проводит заводские испытания подлодки "Великие Луки" - РИА Новости, 25.09.2024
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17:11 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/podlodka-1974664866.html
Балтийский флот проводит заводские испытания подлодки "Великие Луки"
Балтийский флот проводит заводские испытания подлодки "Великие Луки" - РИА Новости, 25.09.2024
Балтийский флот проводит заводские испытания подлодки "Великие Луки"
Подводная лодка "Великие Луки", построенная для Балтийского флота на ОАО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, продолжает этап заводских ходовых испытаний, РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:11
2024-09-25T17:11
безопасность
санкт-петербург
балтийское море
адмиралтейские верфи
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КАЛИНИНГРАД, 25 сен - РИА Новости. Подводная лодка "Великие Луки", построенная для Балтийского флота на ОАО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, продолжает этап заводских ходовых испытаний, сообщает пресс-служба флота. "В Балтийском море продолжаются заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки"... В рамках испытаний экипаж и специалисты предприятия проводят скоростные и маневренные испытания подводного корабля, проверяют гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, подъемно-мачтовые устройства, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения", - говорится в сообщении. Подлодки проекта 677 "Лада" предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника. Они, в частности, оснащаются крылатыми ракетами "Калибр". Подлодки проекта "Лада" отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость более 20 узлов и погружаться на глубину свыше 300 метров.
https://ria.ru/20240916/podlodki-1972940605.html
https://ria.ru/20240925/flot-1974585589.html
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безопасность, санкт-петербург, балтийское море, адмиралтейские верфи
Безопасность, Санкт-Петербург, Балтийское море, Адмиралтейские верфи
Балтийский флот проводит заводские испытания подлодки "Великие Луки"

Подлодка "Великие Луки", построенная для Балтфлота, продолжает ходовые испытания

© Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"Подлодка проект 677 "Лада"
Подлодка проект 677 Лада - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"
Подлодка проект 677 "Лада". Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 25 сен - РИА Новости. Подводная лодка "Великие Луки", построенная для Балтийского флота на ОАО "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, продолжает этап заводских ходовых испытаний, сообщает пресс-служба флота.
Балтийском море продолжаются заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки "Великие Луки"... В рамках испытаний экипаж и специалисты предприятия проводят скоростные и маневренные испытания подводного корабля, проверяют гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, подъемно-мачтовые устройства, системы управления, комплексы торпедно-ракетного вооружения", - говорится в сообщении.
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Подлодки проекта 677 "Лада" предназначены для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций, а также нанесения ракетного удара по береговым объектам противника.
Они, в частности, оснащаются крылатыми ракетами "Калибр".
Подлодки проекта "Лада" отличаются низким уровнем шумности, способны развивать скорость более 20 узлов и погружаться на глубину свыше 300 метров.
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