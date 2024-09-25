https://ria.ru/20240925/peskov-1974570952.html

Песков прокомментировал слова Зеленского о принуждении России к миру

Песков прокомментировал слова Зеленского о принуждении России к миру - РИА Новости, 25.09.2024

Песков прокомментировал слова Зеленского о принуждении России к миру

Позиция Владимира Зеленского о "принуждении России к миру" ошибочна и будет иметь последствия для Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:06

2024-09-25T12:06

2024-09-25T15:57

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Позиция Владимира Зеленского о "принуждении России к миру" ошибочна и будет иметь последствия для Украины, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."С моей точки зрения, такая позиция является фатальной ошибкой. Фатальной ошибкой, системной ошибкой, это глубочайшее заблуждение, которое, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима", — подчеркнул он.Зеленский, выступая накануне на заседании Совбеза ООН, высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Кроме того, он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.Во вторник Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что его так называемый план победы Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, цель этой инициативы — скорое завершение конфликта, а не затягивание на несколько лет.Дмитрий Песков, комментируя ранее высказывания Зеленского о его плане, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.В июле Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил, подчеркивал он.После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по урегулированию, озвученные ранее президентом, не аннулированы, но на данном этапе вести диалог с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240925/plan-1974555138.html

https://ria.ru/20240924/ukraina-1974468095.html

https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974512443.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, оон