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Совфед одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов - РИА Новости, 25.09.2024
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14:16 25.09.2024
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Совфед одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов
Совфед одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов - РИА Новости, 25.09.2024
Совфед одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов
Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий порядок оплаты неиспользованных отгулов при увольнении, а также ограничивающий до одного года срок действия... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:16
2024-09-25T14:16
общество
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий порядок оплаты неиспользованных отгулов при увольнении, а также ограничивающий до одного года срок действия отгула с момента его получения. Законом устанавливается, что в день увольнения работнику будет выплачиваться разница между полагавшейся ему оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день, если на день его увольнения имеются неиспользованные отгулы. Разница будет выплачиваться за все неиспользованные силы. Определяется, что полученный отгул может быть использован в течение одного года со дня работы в выходной или нерабочий праздничный день либо присоединен к отпуску, предоставляемому в указанный период. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
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общество, совет федерации рф, россия
Общество, Совет Федерации РФ, Россия
Совфед одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов

Совфед одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов при увольнении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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В фойе здания Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий порядок оплаты неиспользованных отгулов при увольнении, а также ограничивающий до одного года срок действия отгула с момента его получения.
Законом устанавливается, что в день увольнения работнику будет выплачиваться разница между полагавшейся ему оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день, если на день его увольнения имеются неиспользованные отгулы. Разница будет выплачиваться за все неиспользованные силы.
Определяется, что полученный отгул может быть использован в течение одного года со дня работы в выходной или нерабочий праздничный день либо присоединен к отпуску, предоставляемому в указанный период.
Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.
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