https://ria.ru/20240925/otgul-1974609213.html

Совфед одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов

Совфед одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов - РИА Новости, 25.09.2024

Совфед одобрил закон об оплате неиспользованных отгулов

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий порядок оплаты неиспользованных отгулов при увольнении, а также ограничивающий до одного года срок действия... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:16

2024-09-25T14:16

2024-09-25T14:16

общество

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий порядок оплаты неиспользованных отгулов при увольнении, а также ограничивающий до одного года срок действия отгула с момента его получения. Законом устанавливается, что в день увольнения работнику будет выплачиваться разница между полагавшейся ему оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день, если на день его увольнения имеются неиспользованные отгулы. Разница будет выплачиваться за все неиспользованные силы. Определяется, что полученный отгул может быть использован в течение одного года со дня работы в выходной или нерабочий праздничный день либо присоединен к отпуску, предоставляемому в указанный период. Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240916/otpusk-1972875430.html

россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, совет федерации рф, россия