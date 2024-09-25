https://ria.ru/20240925/otel-1974656235.html

СМИ рассказали, где Дуров остановился после задержания

СМИ рассказали, где Дуров остановился после задержания - РИА Новости, 25.09.2024

СМИ рассказали, где Дуров остановился после задержания

После того как французские правоохранители отпустили под залог основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, предприниматель временно обосновался в отеле класса РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T16:53

2024-09-25T16:53

2024-09-25T21:06

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ПАРИЖ, 25 сен - РИА Новости. После того как французские правоохранители отпустили под залог основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, предприниматель временно обосновался в отеле класса люкс Hotel de Crillon, сообщает издание Monde. "Вынужденный остаться во Франции на несколько месяцев в рамках судебного надзора, Павел Дуров нашел себе жилье в роскошном отеле Crillon, расположенном в двух шагах от (центральной улицы Парижа - ред.) Елисейские Поля. С тех пор он, предположительно, искал другое жилье для аренды на более постоянной основе", - сказано в статье. Как пишет газета со ссылкой на источники, непосредственно после того, как завершилось его задержание, Дуров нашел для себя в аренду неприметную квартиру своего давнего друга, французского миллиардера Ксавье Ньеля. Во время задержания Дуров просил связаться с Ньелем, напоминает издание. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240925/durov-1974654357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, париж, павел дуров, telegram