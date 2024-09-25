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Небензя назвал условие завершения СВО - РИА Новости, 25.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:32 25.09.2024 (обновлено: 13:06 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974527146.html
Небензя назвал условие завершения СВО
Небензя назвал условие завершения СВО - РИА Новости, 25.09.2024
Небензя назвал условие завершения СВО
Москва продолжит спецоперацию на Украине, если Запад не позволит избавиться от киевского режима мирным путем, заявил постпред России в ООН Василий Небензя во... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T07:32
2024-09-25T13:06
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
василий небензя
оон
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Москва продолжит спецоперацию на Украине, если Запад не позволит избавиться от киевского режима мирным путем, заявил постпред России в ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.&quot;Мы всегда с уважением относились к украинцам, это братский народ, с которым нас связывают неразрывные исторические связи. &lt;...&gt; Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой &quot;раковой опухоли&quot;, которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем, &lt;...&gt; мы будем продолжать нашу СВО до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем&quot;, — предупредил он.Как подчеркнул Небензя, Россия всегда была готова жить в мире с Украиной до тех пор, пока из нее не сделали неонацистское русофобское государство с планами по вступлению в военный блок НАТО.Дипломат также призвал Киев "как можно быстрее" принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования кризиса, а не скатываться к нереалистичным "планам победы".Зеленский, выступая ранее на заседании Совбеза ООН, высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Кроме того, в своем выступлении он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.Во вторник Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что его так называемый план победы Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, этот план направлен на скорое завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее высказывания Зеленского о его плане, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил, подчеркивал он. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974523084.html
https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514705.html
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россия, украина, в мире, василий небензя, оон, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Василий Небензя, ООН, НАТО
Небензя назвал условие завершения СВО

Небензя: СВО продолжится, если Запад не даст убрать киевский режим мирным путем

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Москва продолжит спецоперацию на Украине, если Запад не позволит избавиться от киевского режима мирным путем, заявил постпред России в ООН Василий Небензя во время выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«

"Мы всегда с уважением относились к украинцам, это братский народ, с которым нас связывают неразрывные исторические связи. <...> Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой "раковой опухоли", которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем, <...> мы будем продолжать нашу СВО до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем", — предупредил он.

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Как подчеркнул Небензя, Россия всегда была готова жить в мире с Украиной до тех пор, пока из нее не сделали неонацистское русофобское государство с планами по вступлению в военный блок НАТО.
Дипломат также призвал Киев "как можно быстрее" принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования кризиса, а не скатываться к нереалистичным "планам победы".
Зеленский, выступая ранее на заседании Совбеза ООН, высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Кроме того, в своем выступлении он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.
Во вторник Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что его так называемый план победы Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, этот план направлен на скорое завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее высказывания Зеленского о его плане, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает спецоперацию и достигнет всех поставленных целей.
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После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
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