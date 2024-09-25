https://ria.ru/20240925/magadan-1974539231.html
Магаданца осудили на семь лет за призывы убивать россиян
Магаданца осудили на семь лет за призывы убивать россиян - РИА Новости, 25.09.2024
Магаданца осудили на семь лет за призывы убивать россиян
Тихоокеанский флотский военный суд назначил 7 лет колонии общего режима жителю Магадана, который призывал к уничтожению россиян, не поддерживающих Украину в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T09:32
2024-09-25T09:32
2024-09-25T10:10
происшествия
россия
санкт-петербург
магадан
дарья трепова
владлен татарский
тихоокеанский флотский военный суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАГАДАН, 25 сен - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд назначил 7 лет колонии общего режима жителю Магадана, который призывал к уничтожению россиян, не поддерживающих Украину в период СВО, и оправдывал совершенный Дарьей Треповой теракт, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В Магадане Тихоокеанским флотским военным судом вынесен приговор местному жителю Пушкову Сергею Михайловичу за совершение двух преступлений по ч. 2 ст. 205.2 "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник. По его словам, также осужденному на пять лет запрещено использовать информационно-телекоммуникационные ресурсы. Приговор ещё не вступил в силу. "Пушков через мессенджеры и социальные сети призывал к насильственному уничтожению жителей России, не поддерживающих Украину в период СВО. Призывая к преступным действиям, магаданец оправдывал теракт, совершенный Дарьей Треповой в апреле 2023 года в центре Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный блогер Владлен Татарский", - рассказал собеседник. Он уточнил, что оперативная разработка Пушкова велась сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району. Расследованием занималось СУСК России по Магаданской области. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд утвердил приговор. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240924/sud-1974374760.html
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Задержание магаданца за призывы убивать россиян
Магаданца осудили на 7 лет за оправдание теракта Треповой и призывы убивать россиян, видео - источник в силовых структурах.
2024-09-25T09:32
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происшествия, россия, санкт-петербург, магадан, дарья трепова, владлен татарский, тихоокеанский флотский военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Магадан, Дарья Трепова, Владлен Татарский, Тихоокеанский флотский военный суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Магаданца осудили на семь лет за призывы убивать россиян
Военный суд дал магаданцу семь лет за призывы к уничтожению россиян
МАГАДАН, 25 сен - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд назначил 7 лет колонии общего режима жителю Магадана, который призывал к уничтожению россиян, не поддерживающих Украину в период СВО, и оправдывал совершенный Дарьей Треповой теракт, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В Магадане Тихоокеанским флотским военным судом вынесен приговор местному жителю Пушкову Сергею Михайловичу за совершение двух преступлений по ч. 2 ст. 205.2 "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник.
По его словам, также осужденному на пять лет запрещено использовать информационно-телекоммуникационные ресурсы. Приговор ещё не вступил в силу.
"Пушков через мессенджеры и социальные сети призывал к насильственному уничтожению жителей России
, не поддерживающих Украину в период СВО. Призывая к преступным действиям, магаданец оправдывал теракт, совершенный Дарьей Треповой в апреле 2023 года в центре Санкт-Петербурга
, в результате которого погиб военный блогер Владлен Татарский
", - рассказал собеседник.
Он уточнил, что оперативная разработка Пушкова велась сотрудниками Пограничного управления ФСБ
России по Восточному арктическому району. Расследованием занималось СУСК России по Магаданской области
.
Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали.
В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд утвердил приговор.
Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллионов рублей.