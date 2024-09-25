https://ria.ru/20240925/magadan-1974539231.html

Магаданца осудили на семь лет за призывы убивать россиян

Магаданца осудили на семь лет за призывы убивать россиян - РИА Новости, 25.09.2024

Магаданца осудили на семь лет за призывы убивать россиян

Тихоокеанский флотский военный суд назначил 7 лет колонии общего режима жителю Магадана, который призывал к уничтожению россиян, не поддерживающих Украину в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T09:32

2024-09-25T09:32

2024-09-25T10:10

происшествия

россия

санкт-петербург

магадан

дарья трепова

владлен татарский

тихоокеанский флотский военный суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МАГАДАН, 25 сен - РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд назначил 7 лет колонии общего режима жителю Магадана, который призывал к уничтожению россиян, не поддерживающих Украину в период СВО, и оправдывал совершенный Дарьей Треповой теракт, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "В Магадане Тихоокеанским флотским военным судом вынесен приговор местному жителю Пушкову Сергею Михайловичу за совершение двух преступлений по ч. 2 ст. 205.2 "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет исправительной колонии общего режима", - сказал собеседник. По его словам, также осужденному на пять лет запрещено использовать информационно-телекоммуникационные ресурсы. Приговор ещё не вступил в силу. "Пушков через мессенджеры и социальные сети призывал к насильственному уничтожению жителей России, не поддерживающих Украину в период СВО. Призывая к преступным действиям, магаданец оправдывал теракт, совершенный Дарьей Треповой в апреле 2023 года в центре Санкт-Петербурга, в результате которого погиб военный блогер Владлен Татарский", - рассказал собеседник. Он уточнил, что оперативная разработка Пушкова велась сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району. Расследованием занималось СУСК России по Магаданской области. Военкор Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима. В середине мая Апелляционный военный суд утвердил приговор. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой на сумму более 16,5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240924/sud-1974374760.html

https://ria.ru/20240918/rossiya-1973490030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание магаданца за призывы убивать россиян Магаданца осудили на 7 лет за оправдание теракта Треповой и призывы убивать россиян, видео - источник в силовых структурах. 2024-09-25T09:32 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, санкт-петербург, магадан, дарья трепова, владлен татарский, тихоокеанский флотский военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)