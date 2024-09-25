https://ria.ru/20240925/livan-1974570775.html

Россиянам рекомендовали скорее покинуть Ливан, заявил Песков

Россиянам рекомендовали скорее покинуть Ливан, заявил Песков - РИА Новости, 25.09.2024

Россиянам рекомендовали скорее покинуть Ливан, заявил Песков

РФ предпринимает все меры, чтобы рекомендовать россиянам в Ливане как можно скорее покинуть страну, используя коммерческие рейсы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:06

2024-09-25T12:06

2024-09-25T12:06

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ливан

израиль

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оон

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. РФ предпринимает все меры, чтобы рекомендовать россиянам в Ливане как можно скорее покинуть страну, используя коммерческие рейсы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что это необходимо для безопасности граждан. "Естественно, эта информация поступает из нашего посольства, консульских учреждений, где наши сограждане стоят на учете. Мы апеллируем теми же цифрами, что и наше министерство иностранных дел. Безусловно, сейчас предпринимаются все меры, чтобы рекомендовать нашим гражданам как можно быстрее покинуть территорию Ливана, используя имеющиеся возможности коммерческих перевозок. Это необходимо для обеспечения безопасности граждан", - сказал Песков журналистам на вопрос, есть у Кремля актуальная информация о состоянии и числе российских граждан в зоне конфликта в Ливане. Израильская авиация уже несколько дней наносит массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240924/livan-1974446484.html

https://ria.ru/20240813/livan-1965979288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, израиль, россия, дмитрий песков, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024