https://ria.ru/20240925/kreml-1974569341.html

В Кремле ответили на вопрос о возобновлении зерновой сделки

В Кремле ответили на вопрос о возобновлении зерновой сделки - РИА Новости, 25.09.2024

В Кремле ответили на вопрос о возобновлении зерновой сделки

Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки в настоящее время не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:00

2024-09-25T12:00

2024-09-25T12:00

экономика

цены на нефть

россия

турция

нью-йорк (город)

дмитрий песков

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки в настоящее время не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине. "В настоящий момент никакого диалога на этот счет не ведется. Определенный опыт по нереализации зерновой сделки уже имеется, мы исходим прежде всего из этого опыта, и в любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле возобновления зерновой сделки.

https://ria.ru/20240925/erdogan-1974521921.html

россия

турция

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экономика, цены на нефть, россия, турция, нью-йорк (город), дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский