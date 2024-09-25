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В Кремле ответили на вопрос о возобновлении зерновой сделки - РИА Новости, 25.09.2024
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12:00 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/kreml-1974569341.html
В Кремле ответили на вопрос о возобновлении зерновой сделки
В Кремле ответили на вопрос о возобновлении зерновой сделки - РИА Новости, 25.09.2024
В Кремле ответили на вопрос о возобновлении зерновой сделки
Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки в настоящее время не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T12:00
2024-09-25T12:00
экономика
цены на нефть
россия
турция
нью-йорк (город)
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки в настоящее время не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине. "В настоящий момент никакого диалога на этот счет не ведется. Определенный опыт по нереализации зерновой сделки уже имеется, мы исходим прежде всего из этого опыта, и в любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле возобновления зерновой сделки.
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экономика, цены на нефть, россия, турция, нью-йорк (город), дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский
Экономика, Цены на нефть, Россия, Турция, Нью-Йорк (город), Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский
В Кремле ответили на вопрос о возобновлении зерновой сделки

Песков: диалога по возобновлению зерновой сделки в настоящее время не ведется

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки в настоящее время не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине.
"В настоящий момент никакого диалога на этот счет не ведется. Определенный опыт по нереализации зерновой сделки уже имеется, мы исходим прежде всего из этого опыта, и в любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов", - сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле возобновления зерновой сделки.
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияТурцияНью-Йорк (город)Дмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Зеленский
 
 
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