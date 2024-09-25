Рейтинг@Mail.ru
Китай отверг обвинения США в поставках оружия России - РИА Новости, 25.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:58 25.09.2024 (обновлено: 22:31 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/kitay-1974715655.html
Китай отверг обвинения США в поставках оружия России
Китай отверг обвинения США в поставках оружия России - РИА Новости, 25.09.2024
Китай отверг обвинения США в поставках оружия России
Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй отверг обвинения США в адрес Китая из-за якобы поставок им России оружия или товаров двойного... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T21:58
2024-09-25T22:31
в мире
китай
пекин
россия
джейк салливан
сергей лавров
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867686533_571:0:2630:1158_1920x0_80_0_0_e21d7c67f315c7463d8701a2bda2ff82.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй отверг обвинения США в адрес Китая из-за якобы поставок им России оружия или товаров двойного назначения, которые могут использоваться как его компоненты."Китай не предоставляет оружие ни одной из сторон конфликта (на Украине - ред.) и строго контролирует товары двойного назначения, и это заслужило широкое признание со стороны международного сообщества. Торговля между Китаем и Россией проходит открыто и законным образом в соответствии с правилами ВТО и принципами рынка и не нацелена на третьи стороны", - заявил Лю Пэнъюй в комментарии американскому изданию Newsweek.На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ. При этом ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, признал, что власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине. В ответ на это Лю Пэнъюй заявил РИА Новости, что Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Пекином и Москвой.В Пекине неоднократно заявляли, что в отношении украинского кризиса Китай придерживается объективной и справедливой позиции, активно работает над продвижением мира и переговоров. Власти КНР не раз опровергали утверждения западных СМИ и политиков о якобы поставках Китаем оружия России. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы, ссылался на эти опровержения.
https://ria.ru/20240925/kitay-1974688693.html
https://ria.ru/20240925/rossiya-1974630500.html
китай
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867686533_228:0:2957:2047_1920x0_80_0_0_d82adbfde3a3051b68e6849bd0b75bdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, россия, джейк салливан, сергей лавров, си цзиньпин
В мире, Китай, Пекин, Россия, Джейк Салливан, Сергей Лавров, Си Цзиньпин
Китай отверг обвинения США в поставках оружия России

Посольство КНР в Вашингтоне отвергло обвинения США в поставках оружия России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinУлица в Пекине
Улица в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Улица в Пекине . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй отверг обвинения США в адрес Китая из-за якобы поставок им России оружия или товаров двойного назначения, которые могут использоваться как его компоненты.
"Китай не предоставляет оружие ни одной из сторон конфликта (на Украине - ред.) и строго контролирует товары двойного назначения, и это заслужило широкое признание со стороны международного сообщества. Торговля между Китаем и Россией проходит открыто и законным образом в соответствии с правилами ВТО и принципами рынка и не нацелена на третьи стороны", - заявил Лю Пэнъюй в комментарии американскому изданию Newsweek.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Китай выступил против нового законопроекта США о визах для членов КПК
Вчера, 18:37
На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ. При этом ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, признал, что власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине. В ответ на это Лю Пэнъюй заявил РИА Новости, что Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Пекином и Москвой.
В Пекине неоднократно заявляли, что в отношении украинского кризиса Китай придерживается объективной и справедливой позиции, активно работает над продвижением мира и переговоров. Власти КНР не раз опровергали утверждения западных СМИ и политиков о якобы поставках Китаем оружия России. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы, ссылался на эти опровержения.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Посол России в КНР оценил отношения Москвы и Пекина
Вчера, 15:25
 
В миреКитайПекинРоссияДжейк СалливанСергей ЛавровСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала