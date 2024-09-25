https://ria.ru/20240925/kitay-1974715655.html

Китай отверг обвинения США в поставках оружия России

Китай отверг обвинения США в поставках оружия России - РИА Новости, 25.09.2024

Китай отверг обвинения США в поставках оружия России

Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй отверг обвинения США в адрес Китая из-за якобы поставок им России оружия или товаров двойного... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T21:58

2024-09-25T21:58

2024-09-25T22:31

в мире

китай

пекин

россия

джейк салливан

сергей лавров

си цзиньпин

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй отверг обвинения США в адрес Китая из-за якобы поставок им России оружия или товаров двойного назначения, которые могут использоваться как его компоненты."Китай не предоставляет оружие ни одной из сторон конфликта (на Украине - ред.) и строго контролирует товары двойного назначения, и это заслужило широкое признание со стороны международного сообщества. Торговля между Китаем и Россией проходит открыто и законным образом в соответствии с правилами ВТО и принципами рынка и не нацелена на третьи стороны", - заявил Лю Пэнъюй в комментарии американскому изданию Newsweek.На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ. При этом ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя встречу главы МИД РФ Сергея Лаврова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине, признал, что власти США не видят свидетельств того, что Китай напрямую оказывает военную помощь России в связи со спецоперацией на Украине. В ответ на это Лю Пэнъюй заявил РИА Новости, что Китай прилагает конструктивные усилия для продвижения возможности политического урегулирования украинского кризиса, не занимает какую-либо сторону в нем и просит США не мешать "обычным отношениям" между Пекином и Москвой.В Пекине неоднократно заявляли, что в отношении украинского кризиса Китай придерживается объективной и справедливой позиции, активно работает над продвижением мира и переговоров. Власти КНР не раз опровергали утверждения западных СМИ и политиков о якобы поставках Китаем оружия России. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы, ссылался на эти опровержения.

https://ria.ru/20240925/kitay-1974688693.html

https://ria.ru/20240925/rossiya-1974630500.html

китай

пекин

россия

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в мире, китай, пекин, россия, джейк салливан, сергей лавров, си цзиньпин