https://ria.ru/20240925/kit-1974565824.html

Загнанный косатками на мель краснокнижный кит ушел в море

Загнанный косатками на мель краснокнижный кит ушел в море - РИА Новости, 25.09.2024

Загнанный косатками на мель краснокнижный кит ушел в море

Загнанный косатками на мель редкий краснокнижный гренландский кит после отлива ушел в море, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:18

2024-09-25T12:18

2024-09-25T16:55

охотское море

шантарские острова

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

российская академия наук

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ХАБАРОВСК, 25 сен — РИА Новости. Загнанный косатками на мель редкий краснокнижный гренландский кит после отлива ушел в море, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в Telegram-канале.Ранее министр туризма края Екатерина Пунтус сообщала, что редкое краснокнижное животное косатки загнали на мель. Гренландский кит оказался на отмели в районе мыса Врангеля на Шантарских островах, заплыл в бухту, где в это время начался отлив. Млекопитающее было сильно изранено. "Экстренно уведомили о ситуации рабочую группу ИПЭЭ РАН имени А. Н. Северцова, которая мониторит популяцию гренландских китов в регионе по нашему разрешению. Ученые выехали на место, дав рекомендации группе людей, находившихся рядом с китом. Они наблюдали за состоянием морского млекопитающего, регулярно поливали его и отпугивали птиц, не тревожа без необходимости. Эти действия помогли киту благополучно дождаться прилива и уйти в море. Благодарим всех за слаженную работу и помощь краснокнижнику", — написала Радионова. Гренландский кит, или полярный кит, — морское млекопитающее парвотряда усатых китов. Единственный вид рода гренландских китов. Средняя продолжительность жизни в природе — около 40 лет. Отдельные особи могут жить более 200 лет, что считалось рекордом среди позвоночных животных. Этот кит обитает в холодных водах Северного полушария, самое южное стадо этих китов встречается в Охотском море (54 градуса северной широты). Это единственный вид усатых китов, проводящий всю жизнь в полярных водах (остальные виды обитают в южных умеренных водах, а в северные воды плывут только на кормежку). По мнению российских ученых, общая численность китов Охотского моря не превышает 400 животных. В 1935 году Международная китобойная комиссия установила запрет на добычу гренландского кита, впоследствии запрет неоднократно подтверждался. С 1973 года этот кит включен в Приложение I к Конвенции СИТЕС. Современная популяция гренландских китов, оцениваемая не менее чем в десять тысяч особей, в основном сосредоточена в морях Чукотском, Беринговом и Бофорта.

https://radiosputnik.ru/20240112/krasnaya-kniga-1920907603.html

охотское море

шантарские острова

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Спасение застрявшего в бухте кита Спасение застрявшего в бухте кита 2024-09-25T12:18 true PT1M54S

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охотское море, шантарские острова, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), российская академия наук