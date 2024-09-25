Израиль впервые нанес удар по поселению на севере Ливана, сообщили СМИ
NNA: израильские ВВС ударили по поселению Муайсара в округе Джбейль
© Кадр видео из соцсетейДым на месте израильского удара в поселении Муайсара, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль на севере Ливана
© Кадр видео из соцсетей
Дым на месте израильского удара в поселении Муайсара, расположенного в 15 километрах от курортного города Джбейль на севере Ливана
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БЕЙРУТ, 25 сен — РИА Новости. Самолеты израильских ВВС ударили по поселению Муайсара в округе Джбейль (Библос) в 35 километрах севернее Бейрута, сообщило ливанское национальное агентство NNA.
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"В результате израильского удара по Муайсаре есть раненые. На место уже направлены кареты скорой помощи", — пишет агентство.
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Муайсара — единственное поселение рядом с городом Библос, где проживают мусульмане-шииты. Этот курортный район считается одним из самых безопасных в Ливане, там преимущественно проживают представители христианских конфессий, не имеющих никакого отношения к движению "Хезболла".
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава страны, в результате бомбардировок погибли 558 человек, ранены 1645.
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Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, из-за которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, при котором погибли более 50 человек, в том числе командующий Силами спецопераций "Хезболлы" Ибрагим Акиль.
Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Еврейское государство сообщало, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.