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Израиль впервые нанес удар по поселению на севере Ливана, сообщили СМИ

Израиль впервые нанес удар по поселению на севере Ливана, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2024

Израиль впервые нанес удар по поселению на севере Ливана, сообщили СМИ

Самолеты израильских ВВС ударили по поселению Муайсара в округе Джбейль (Библос) в 35 километрах севернее Бейрута, сообщило ливанское национальное агентство... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T12:51

2024-09-25T12:51

2024-09-25T15:09

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 25 сен — РИА Новости. Самолеты израильских ВВС ударили по поселению Муайсара в округе Джбейль (Библос) в 35 километрах севернее Бейрута, сообщило ливанское национальное агентство NNA. "В результате израильского удара по Муайсаре есть раненые. На место уже направлены кареты скорой помощи", — пишет агентство.Муайсара — единственное поселение рядом с городом Библос, где проживают мусульмане-шииты. Этот курортный район считается одним из самых безопасных в Ливане, там преимущественно проживают представители христианских конфессий, не имеющих никакого отношения к движению "Хезболла". Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера". Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов. Бойцы движения "Хезболла", в свою очередь, выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным Центра экстренных ситуаций Минздрава страны, в результате бомбардировок погибли 558 человек, ранены 1645. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, из-за которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, при котором погибли более 50 человек, в том числе командующий Силами спецопераций "Хезболлы" Ибрагим Акиль. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, примерно 100 тысячам человек пришлось покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Еврейское государство сообщало, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля.

https://ria.ru/20240924/netanyakhu-1974487087.html

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

https://ria.ru/20240925/udar-1974533301.html

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в мире, ливан, хезболла, оон, израиль, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024