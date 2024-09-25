https://ria.ru/20240925/izrail-1974554909.html
Министр обороны Израиля раскритиковал заявление генсека ООН о Ливане
Министр обороны Израиля раскритиковал заявление генсека ООН о Ливане - РИА Новости, 25.09.2024
Министр обороны Израиля раскритиковал заявление генсека ООН о Ливане
Министр обороны Израиля Йоав Галант раскритиковал заявление генсека ООН Антонио Гутерриша о ситуации в Ливане, заявив, что организация Объединенных Наций не... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T11:06
2024-09-25T11:06
2024-09-25T11:06
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Министр обороны Израиля Йоав Галант раскритиковал заявление генсека ООН Антонио Гутерриша о ситуации в Ливане, заявив, что организация Объединенных Наций не исполняет свои прямые обязанности, игнорируя действия шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. Ранее во вторник генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш опубликовал пост, в котором призвал все народы мира не допустить, чтобы ситуация в Ливане стала подобной событиям в секторе Газа. "Кошмар, о котором вы говорите, на самом деле является реальностью. Реальность такова, что "Хезболлах" взяла Ливан в заложники, а ООН игнорирует эти действия и не выполняет свою основную обязанность - предотвращать атаки "Хезболлах" и требовать выполнения резолюции 1701", - написал министр в своем аккаунте в социальной сети Х. По итогам войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля. С момента атаки палестинского движения ХАМАС на Израиля 7 октября 2023 года "Хезболлах" ежедневно обстреливает север Израиля реактивными снарядами, ракетами и беспилотниками. На севере Израиля уже погибли десятки мирных жителей. В "Хезболлах" это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся вместе с окончанием войны в секторе Газа. Израиль отвечает ударами по объектам движения в разных районах Ливана и ликвидациями его бойцов и командиров. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. В понедельник генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". Только за минувшие сутки армия отчиталась об ударах по 1,6 тысячи объектов "Хезболлах" в Ливане. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. В последние дни "Хезболлах" увеличило дальность ракетных обстрелов по израильской территории, которая теперь составляет больше 50 километров. Ранее в течение практически года ежедневным обстрелам подвергались в основном приграничные районы на севере Израиля, что привело к эвакуации десятков тысяч жителей северных районов страны На прошлой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий.
https://ria.ru/20240924/izrail-1974429868.html
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в мире, справки, израиль, ливан, бейрут, антониу гутерриш, хезболла, оон, хамас, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Справки, Израиль, Ливан, Бейрут, Антониу Гутерриш, Хезболла, ООН, ХАМАС, Детонация сотен пейджеров в Ливане
Министр обороны Израиля раскритиковал заявление генсека ООН о Ливане
Министр обороны Израиля Галант: ООН игнорирует действия "Хезболлы" в Ливане
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Министр обороны Израиля Йоав
Галант раскритиковал заявление генсека ООН Антонио Гутерриша о ситуации в Ливане, заявив, что организация Объединенных Наций не исполняет свои прямые обязанности, игнорируя действия шиитского движения "Хезболлах" в Ливане.
Ранее во вторник генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш опубликовал пост, в котором призвал все народы мира не допустить, чтобы ситуация в Ливане стала подобной событиям в секторе Газа.
"Кошмар, о котором вы говорите, на самом деле является реальностью. Реальность такова, что "Хезболлах" взяла Ливан в заложники, а ООН игнорирует эти действия и не выполняет свою основную обязанность - предотвращать атаки "Хезболлах" и требовать выполнения резолюции 1701", - написал министр в своем аккаунте в социальной сети Х
.
По итогам войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее, за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.
С момента атаки палестинского движения ХАМАС
на Израиля 7 октября 2023 года "Хезболлах" ежедневно обстреливает север Израиля реактивными снарядами, ракетами и беспилотниками. На севере Израиля уже погибли десятки мирных жителей. В "Хезболлах" это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся вместе с окончанием войны в секторе Газа. Израиль отвечает ударами по объектам движения в разных районах Ливана и ликвидациями его бойцов и командиров.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута
, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы
. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
В понедельник генштаб израильской армии присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". Только за минувшие сутки армия отчиталась об ударах по 1,6 тысячи объектов "Хезболлах" в Ливане. Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
В последние дни "Хезболлах" увеличило дальность ракетных обстрелов по израильской территории, которая теперь составляет больше 50 километров. Ранее в течение практически года ежедневным обстрелам подвергались в основном приграничные районы на севере Израиля, что привело к эвакуации десятков тысяч жителей северных районов страны
На прошлой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт
Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий.