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Мицотакис и Эрдоган обсудили вопрос разграничения морских зон - РИА Новости, 25.09.2024
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10:05 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/gretsiya-1974544617.html
Мицотакис и Эрдоган обсудили вопрос разграничения морских зон
Мицотакис и Эрдоган обсудили вопрос разграничения морских зон - РИА Новости, 25.09.2024
Мицотакис и Эрдоган обсудили вопрос разграничения морских зон
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Нью-Йорке поручили министрам иностранных дел изучить возможность... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T10:05
2024-09-25T10:05
в мире
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турция
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кириакос мицотакис
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АФИНЫ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Нью-Йорке поручили министрам иностранных дел изучить возможность начала дискуссий по разграничению морских зон – вопроса, который неоднократно приводил к обострению отношений между двумя странами, об этом сообщил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис журналистам на полях Генассамблеи ООН. Встреча Мицотакиса и Эрдогана прошла в присутствии глав МИД и руководителей дипломатических офисов во вторник в Нью-Йорке. "Лидеры двух стран поручили министрам иностранных дел изучить ситуацию и выяснить, существуют ли благоприятные условия для начала переговоров о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Хорошая атмосфера подтвердилась. Сегодня, когда мы находимся в регионе, который окружен постоянными геополитическими рисками и находится в разгар двух войн, как никогда ранее необходимо иметь отношения взаимопонимания и добрососедства", - сказал Герапетритис. По его словам, на встрече, прежде всего, было подтверждено хорошее сотрудничество по важным вопросам, касающимся двух стран. "Была подчеркнута необходимость дальнейшего сотрудничества в области миграции, которая всегда является серьезной проблемой для региона, и особенно сегодня, учитывая тот факт, что ситуация в регионе, как на Ближнем Востоке, так и в Африке, крайне нестабильна. Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между двумя странами, кипрский вопрос, который сейчас находится в стадии разработки, и мы ожидаем, что дискуссии будут возобновлены в рамках решений Совета Безопасности, и, конечно, обсуждался график дальнейших шагов", - сказал министр. Герапетритис сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Грецию в ближайший период, чтобы стороны могли подготовить Высший совет сотрудничества, запланированный на январь 2025 года, и скоординировать все необходимые действия". Греция и Турция лишь в начале 2023 года снизили напряжённость в отношениях. Союзники по НАТО Греция и Турция десятилетия не могут урегулировать спорные вопросы, они неоднократно оказывались на грани вооружённого конфликта из-за территориальных споров. Среди проблемных вопросов - демилитаризация греческих островов, положение турецкого меньшинства, которое Греция называет мусульманским, десятимильная воздушная зона вокруг греческих островов и прочее. Афины же настаивают, что предметом переговоров может быть только разграничение морских зон. Герапетритис сказал, что в ходе двусторонних встреч в Нью-Йорке он обсуждал ближневосточный кризис. "На Генеральной Ассамблее ООН самым актуальным, самым трудным, самым сложным, но и самым болезненным вопросом является кризис на Ближнем Востоке. Кризис, который, к сожалению, несмотря на все усилия, предпринимаемые в настоящее время, вместо того, чтобы уменьшаться, расширяется и увеличивается. Он уже захватил Красное море, а теперь и Ливан в результате кровавых событий последних двух дней", - сказал он. По его словам, с египетским коллегой они обсудили как ограничить волну военных действий. "Кроме того, у меня состоялась встреча с министром иностранных дел Ливана. В настоящее время Ливан находится в центре всех боевых действий. К сожалению, число погибших в Ливане и тот факт, что он стал центром боевых действий, вызывает полное разочарование. Кроме того, я встретился со своим йеменским коллегой, потому что эта страна имеет особое значение для свободы судоходства в Красном море. К сожалению, судно, принадлежащее Греции, было атаковано повстанцами хуситами. Возникла непосредственная опасность нанесения большого ущерба окружающей среде", - сказал Герапетритис. "По инициативе миссии ЕС Aspides, возглавляемой Грецией, судно было выведено в безопасные воды, а нефть, как ожидается, будет немедленно выкачана, чтобы не допустить экологической катастрофы", - сказал он. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар по принадлежащему греческой компании и следовавшему под греческим флагом танкеру Sounion 21 августа. На борту танкера находилось 150 тысяч тонн нефти, с 23 августа были замечены очаги огня на главной палубе судна. Хуситы разрешили буксировку танкера, и 16 сентября он отбуксирован в безопасный район без разлива нефти.
https://ria.ru/20240711/kipr-1958868339.html
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в мире, греция, турция, ливан, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис, хакан фидан, оон, генеральная ассамблея оон, нато
В мире, Греция, Турция, Ливан, Реджеп Тайип Эрдоган, Кириакос Мицотакис, Хакан Фидан, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, НАТО
Мицотакис и Эрдоган обсудили вопрос разграничения морских зон

Греция и Турция могут изучить возможность дискуссий по делимитации морских зон

© AP Photo / Michael VaraklasПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Michael Varaklas
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Нью-Йорке поручили министрам иностранных дел изучить возможность начала дискуссий по разграничению морских зон – вопроса, который неоднократно приводил к обострению отношений между двумя странами, об этом сообщил министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритис журналистам на полях Генассамблеи ООН.
Встреча Мицотакиса и Эрдогана прошла в присутствии глав МИД и руководителей дипломатических офисов во вторник в Нью-Йорке.
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"Лидеры двух стран поручили министрам иностранных дел изучить ситуацию и выяснить, существуют ли благоприятные условия для начала переговоров о делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Хорошая атмосфера подтвердилась. Сегодня, когда мы находимся в регионе, который окружен постоянными геополитическими рисками и находится в разгар двух войн, как никогда ранее необходимо иметь отношения взаимопонимания и добрососедства", - сказал Герапетритис.
По его словам, на встрече, прежде всего, было подтверждено хорошее сотрудничество по важным вопросам, касающимся двух стран.
«
"Была подчеркнута необходимость дальнейшего сотрудничества в области миграции, которая всегда является серьезной проблемой для региона, и особенно сегодня, учитывая тот факт, что ситуация в регионе, как на Ближнем Востоке, так и в Африке, крайне нестабильна. Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества между двумя странами, кипрский вопрос, который сейчас находится в стадии разработки, и мы ожидаем, что дискуссии будут возобновлены в рамках решений Совета Безопасности, и, конечно, обсуждался график дальнейших шагов", - сказал министр.
Герапетритис сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит Грецию в ближайший период, чтобы стороны могли подготовить Высший совет сотрудничества, запланированный на январь 2025 года, и скоординировать все необходимые действия".
Греция и Турция лишь в начале 2023 года снизили напряжённость в отношениях. Союзники по НАТО Греция и Турция десятилетия не могут урегулировать спорные вопросы, они неоднократно оказывались на грани вооружённого конфликта из-за территориальных споров. Среди проблемных вопросов - демилитаризация греческих островов, положение турецкого меньшинства, которое Греция называет мусульманским, десятимильная воздушная зона вокруг греческих островов и прочее. Афины же настаивают, что предметом переговоров может быть только разграничение морских зон.
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Герапетритис сказал, что в ходе двусторонних встреч в Нью-Йорке он обсуждал ближневосточный кризис.
"На Генеральной Ассамблее ООН самым актуальным, самым трудным, самым сложным, но и самым болезненным вопросом является кризис на Ближнем Востоке. Кризис, который, к сожалению, несмотря на все усилия, предпринимаемые в настоящее время, вместо того, чтобы уменьшаться, расширяется и увеличивается. Он уже захватил Красное море, а теперь и Ливан в результате кровавых событий последних двух дней", - сказал он.
По его словам, с египетским коллегой они обсудили как ограничить волну военных действий.
«
"Кроме того, у меня состоялась встреча с министром иностранных дел Ливана. В настоящее время Ливан находится в центре всех боевых действий. К сожалению, число погибших в Ливане и тот факт, что он стал центром боевых действий, вызывает полное разочарование. Кроме того, я встретился со своим йеменским коллегой, потому что эта страна имеет особое значение для свободы судоходства в Красном море. К сожалению, судно, принадлежащее Греции, было атаковано повстанцами хуситами. Возникла непосредственная опасность нанесения большого ущерба окружающей среде", - сказал Герапетритис.
"По инициативе миссии ЕС Aspides, возглавляемой Грецией, судно было выведено в безопасные воды, а нефть, как ожидается, будет немедленно выкачана, чтобы не допустить экологической катастрофы", - сказал он.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удар по принадлежащему греческой компании и следовавшему под греческим флагом танкеру Sounion 21 августа. На борту танкера находилось 150 тысяч тонн нефти, с 23 августа были замечены очаги огня на главной палубе судна. Хуситы разрешили буксировку танкера, и 16 сентября он отбуксирован в безопасный район без разлива нефти.
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