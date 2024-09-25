https://ria.ru/20240925/forbes-1974646161.html
СМИ рассказали, что произошло с обороной ВСУ
СМИ рассказали, что произошло с обороной ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
СМИ рассказали, что произошло с обороной ВСУ
Оборона Вооруженных сил Украины на востоке страны стала быстрее терять устойчивость, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:08
2024-09-25T16:08
2024-09-25T16:08
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Оборона Вооруженных сил Украины на востоке страны стала быстрее терять устойчивость, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes."Украинская оборона на востоке трещала по швам еще до того, как генеральный штаб в Киеве отдал приказ примерно восьми бригадам атаковать в прошлом месяце Курскую область. Теперь оборона теряет устойчивость еще быстрее", — указал эксперт.В среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что боевые действия идут уже в самом городе Угледаре.Как рассказал накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, обхватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги. При этом ВСУ пробуют вывести из Угледара свои "самые ударные группы", уточнил Кимаковский.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://ria.ru/20240925/polkovnik-1974621794.html
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в мире, угледар, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, вооруженные силы украины, forbes, украина, политика
В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Forbes, Украина, Политика
СМИ рассказали, что произошло с обороной ВСУ
Forbes: оборона ВСУ на востоке страны стала быстрее терять устойчивость