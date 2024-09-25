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СМИ рассказали, что произошло с обороной ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
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16:08 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/forbes-1974646161.html
СМИ рассказали, что произошло с обороной ВСУ
СМИ рассказали, что произошло с обороной ВСУ - РИА Новости, 25.09.2024
СМИ рассказали, что произошло с обороной ВСУ
Оборона Вооруженных сил Украины на востоке страны стала быстрее терять устойчивость, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T16:08
2024-09-25T16:08
в мире
угледар
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
вооруженные силы украины
forbes
украина
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Оборона Вооруженных сил Украины на востоке страны стала быстрее терять устойчивость, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes."Украинская оборона на востоке трещала по швам еще до того, как генеральный штаб в Киеве отдал приказ примерно восьми бригадам атаковать в прошлом месяце Курскую область. Теперь оборона теряет устойчивость еще быстрее", — указал эксперт.В среду глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что боевые действия идут уже в самом городе Угледаре.Как рассказал накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, обхватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги. При этом ВСУ пробуют вывести из Угледара свои "самые ударные группы", уточнил Кимаковский.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240925/polkovnik-1974621794.html
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угледар
донецкая народная республика
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в мире, угледар, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, вооруженные силы украины, forbes, украина, политика
В мире, Угледар, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Forbes, Украина, Политика
СМИ рассказали, что произошло с обороной ВСУ

Forbes: оборона ВСУ на востоке страны стала быстрее терять устойчивость

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Оборона Вооруженных сил Украины на востоке страны стала быстрее терять устойчивость, пишет военный обозреватель Дэвис Экс в статье для Forbes.
«
"Украинская оборона на востоке трещала по швам еще до того, как генеральный штаб в Киеве отдал приказ примерно восьми бригадам атаковать в прошлом месяце Курскую область. Теперь оборона теряет устойчивость еще быстрее", — указал эксперт.
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Как рассказал накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские военные взяли гарнизон ВСУ в Угледаре в клещи, обхватив населенный пункт с двух сторон. По его словам, ротация украинских боевиков в городе уже практически невозможна, противник сейчас может использовать только второстепенные дороги. При этом ВСУ пробуют вывести из Угледара свои "самые ударные группы", уточнил Кимаковский.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В миреУгледарДонецкая Народная РеспубликаКиевДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныForbesУкраинаПолитика
 
 
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