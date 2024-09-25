https://ria.ru/20240925/es-1974598742.html

В ЕС начали согласование предложения по кредиту Киеву под российские активы

В ЕС начали согласование предложения по кредиту Киеву под российские активы - РИА Новости, 25.09.2024

В ЕС начали согласование предложения по кредиту Киеву под российские активы

Постоянные представители стран-членов Евросоюза начали в среду процесс согласования предложения Еврокомиссии по кредиту Киеву с погашением из доходов от... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T13:49

2024-09-25T13:49

2024-09-25T13:49

россия

украина

саудовская аравия

урсула фон дер ляйен

паоло джентилони

сергей лавров

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза начали в среду процесс согласования предложения Еврокомиссии по кредиту Киеву с погашением из доходов от замороженных активов ЦБ России, которое также включает создание специального кредитного механизма, следует из повестки заседания. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 20 сентября во время визита в Киев сообщила, что ЕК утвердила свое предложение странам ЕС по выделению Украине кредита в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от иммобилизованных суверенных российских активов. Это составит большую часть от согласованного ранее странами G7 кредита в 50 миллиардов долларов США. Кроме того, планируется увеличить сроки заморозки российских активов в рамках антироссийских санкций сообщества с полугода до 36 месяцев для обеспечения лучших гарантий погашения кредита. Это решение требует получения единогласия в Совете ЕС. "Использование чрезвычайных доходов, полученных от иммобилизованных активов России, для обслуживания и погашения кредитов. Презентация Комиссии, обмен мнениями. Регламент, устанавливающий Механизм кредитного сотрудничества для Украины и предоставляющий исключительную макрофинансовую помощь Украине", - говорится в повестке встречи постпредов ЕС. Среди пунктов обсуждения значится также и предложение по увеличению сроков заморозки российских активов с шести до 36 месяцев. "Решение Совета ЕС, вносящее поправки в решение Совета ЕС, касающееся ограничительных мер в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические антироссийские санкции – ред.)", - указывается в документе. Ранее в Еврокомиссии РИА Новости заявляли, что ЕК готовит предложение по кредиту Украине в рамках согласованного ранее странами G7 кредита на 50 миллиардов долларов США с погашением из доходов от иммобилизованных российских активов, и что ЕС и страны G7 твердо намерены предоставить Украине такой кредит до конца года. При этом западные СМИ сообщали о разногласиях между странами ЕС и США по вопросу гарантий этого кредита. В частности, Вашингтон якобы настаивает на том, чтобы ЕС сделал заморозку этих средств бессрочной, гарантировав таким образом их использование для погашения кредита Киеву. Однако среди стран ЕС, где хранится большая часть замороженных российских средств, пока нет единого мнения по этому вопросу. СМИ сообщали, что Еврокомиссия, вероятно, все же предложит зафиксировать заморозку активов на срок до пяти лет. В июле этого года еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони сообщил, что Европейская комиссия в срочном порядке готовит свое предложение по кредиту Киеву на 50 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных активов России, но под гарантии резерва бюджета Евросоюза. Он заявил о желании ЕК подготовить такое предложение в кратчайшие сроки, поскольку предлагаемый комиссией механизм базируется на гарантиях резерва бюджета ЕС, который, по его словам, можно использовать только до конца текущего года. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России. Некоторое время назад, по данным СМИ, Саудовская Аравия предупредила страны "большой семерки", что может распродать приобретенные ею долговые обязательства некоторых европейских государств в случае, если G7 примет решение об изъятии замороженных активов России на сумму около 300 миллиардов долларов. По имеющимся данным, минфин Саудовской Аравии уведомил некоторых коллег из "большой семерки" о несогласии королевства с инициативой об изъятии российских активов. При этом не уточнялось, действовала ли Саудовская Аравия из собственных интересов или из солидарности с Россией. СМИ также указывали, что европейские чиновники якобы были обеспокоены тем, что другие страны могли бы последовать примеру Саудовской Аравии. При этом в Еврокомиссии заявили, что не комментируют сообщения о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль слышал о намерении Саудовской Аравии продать долговые обязательства стран ЕС в случае изъятия российских активов. Он также напомнил, что Москва давно указывала на то, что "незаконные попытки ограбить РФ, тем или иным образом", так или иначе "приведут к огромному ущербу международной финансовой системы" и заставят задуматься многие страны о судьбе их собственных средств.

https://ria.ru/20240925/nebenzya-1974514826.html

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974523084.html

https://ria.ru/20240925/ap-1974551520.html

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974597057.html

россия

украина

саудовская аравия

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россия, украина, саудовская аравия, урсула фон дер ляйен, паоло джентилони, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии