https://ria.ru/20240925/erdogan-1974603299.html
Отношения Турции и России многомерны, заявил Эрдоган
Отношения Турции и России многомерны, заявил Эрдоган - РИА Новости, 25.09.2024
Отношения Турции и России многомерны, заявил Эрдоган
Отношения Турции и России многомерны, взаимодействие Анкары и Москвы продолжается, экономические отношения расширяются, заявил президент Турции Реджеп Тайип... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:07
2024-09-25T14:07
2024-09-25T14:07
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анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Отношения Турции и России многомерны, взаимодействие Анкары и Москвы продолжается, экономические отношения расширяются, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Наши отношения с Россией многомерны: политические, экономические, культурные, связанные с оборонной промышленностью", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу NBC. По его словам, в отношениях Анкары и Москвы много измерений. "В них много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается и экономически расширяется с каждым днем", - сказал турецкий лидер.
https://ria.ru/20240711/erdogan-1958986929.html
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в мире, турция, россия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Отношения Турции и России многомерны, заявил Эрдоган
Эрдоган: отношения Турции и России многомерны, взаимодействие продолжается