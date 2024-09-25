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Отношения Турции и России многомерны, заявил Эрдоган - РИА Новости, 25.09.2024
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14:07 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/erdogan-1974603299.html
Отношения Турции и России многомерны, заявил Эрдоган
Отношения Турции и России многомерны, заявил Эрдоган - РИА Новости, 25.09.2024
Отношения Турции и России многомерны, заявил Эрдоган
Отношения Турции и России многомерны, взаимодействие Анкары и Москвы продолжается, экономические отношения расширяются, заявил президент Турции Реджеп Тайип... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:07
2024-09-25T14:07
в мире
турция
россия
анкара (провинция)
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Отношения Турции и России многомерны, взаимодействие Анкары и Москвы продолжается, экономические отношения расширяются, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. "Наши отношения с Россией многомерны: политические, экономические, культурные, связанные с оборонной промышленностью", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу NBC. По его словам, в отношениях Анкары и Москвы много измерений. "В них много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается и экономически расширяется с каждым днем", - сказал турецкий лидер.
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в мире, турция, россия, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Россия, Анкара (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган
Отношения Турции и России многомерны, заявил Эрдоган

Эрдоган: отношения Турции и России многомерны, взаимодействие продолжается

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. Отношения Турции и России многомерны, взаимодействие Анкары и Москвы продолжается, экономические отношения расширяются, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Наши отношения с Россией многомерны: политические, экономические, культурные, связанные с оборонной промышленностью", - сказал Эрдоган в интервью телеканалу NBC.
По его словам, в отношениях Анкары и Москвы много измерений.
"В них много измерений, и наша солидарность, наше взаимодействие продолжается и экономически расширяется с каждым днем", - сказал турецкий лидер.
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В миреТурцияРоссияАнкара (провинция)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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