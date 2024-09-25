https://ria.ru/20240925/erdogan-1974602146.html
В США и НАТО не хотят членства Украины в альянсе, заявил Эрдоган
В США и НАТО не хотят членства Украины в альянсе, заявил Эрдоган - РИА Новости, 25.09.2024
В США и НАТО не хотят членства Украины в альянсе, заявил Эрдоган
США и ряд членов североатлантического альянса не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:07
2024-09-25T14:07
2024-09-25T14:10
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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. США и ряд членов североатлантического альянса не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."США, прежде всего, не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Ряд стран НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом альянса. Нам нужно принять решение, исходя из тех реалий, которые мы видим. Исходя из этих реалий, мы видим, что эти вопросы (предложение о вступлении Украины в НАТО – ред.) не те вопросы, которые надо принимать с волнением. Когда мы принимаем решения, мы учитываем позиции всех членов НАТО. Принимаем решения исходя из этого", - заявил турецкий лидер в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о позиции Турции по вопросу принятия Украины в НАТО.
https://ria.ru/20240920/ssha-1973887902.html
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в мире, сша, украина, нато, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, США, Украина, НАТО, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
В США и НАТО не хотят членства Украины в альянсе, заявил Эрдоган
Эрдоган заявил, что США и НАТО не хотят членства Украины в альянсе