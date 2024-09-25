https://ria.ru/20240925/erdogan-1974602146.html

В США и НАТО не хотят членства Украины в альянсе, заявил Эрдоган

В США и НАТО не хотят членства Украины в альянсе, заявил Эрдоган - РИА Новости, 25.09.2024

В США и НАТО не хотят членства Украины в альянсе, заявил Эрдоган

США и ряд членов североатлантического альянса не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:07

2024-09-25T14:07

2024-09-25T14:10

в мире

сша

украина

нато

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 25 сен – РИА Новости. США и ряд членов североатлантического альянса не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."США, прежде всего, не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Ряд стран НАТО не хотят, чтобы Украина стала членом альянса. Нам нужно принять решение, исходя из тех реалий, которые мы видим. Исходя из этих реалий, мы видим, что эти вопросы (предложение о вступлении Украины в НАТО – ред.) не те вопросы, которые надо принимать с волнением. Когда мы принимаем решения, мы учитываем позиции всех членов НАТО. Принимаем решения исходя из этого", - заявил турецкий лидер в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о позиции Турции по вопросу принятия Украины в НАТО.

https://ria.ru/20240920/ssha-1973887902.html

сша

украина

турция

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в мире, сша, украина, нато, турция, реджеп тайип эрдоган