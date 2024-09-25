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Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 25.09.2024
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04:38 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/erdogan-1974521921.html
Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению огня на Украине
Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 25.09.2024
Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению огня на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T04:38
2024-09-25T04:38
украина
турция
нью-йорк (город)
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине. Эрдоган принял Зеленского в "Турецком доме" в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход войны и мирные усилия, региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели", - сообщила канцелярия турецкого лидера. "Президент Эрдоган заявил, что Турция готова предпринять всевозможные шаги по содействию, включая посредничество, для достижения справедливого и прочного мира, и что будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974517037.html
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украина, турция, нью-йорк (город), реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Украина, Турция, Нью-Йорк (город), Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению огня на Украине

Эрдоган дал Зеленскому обещания по прекращению огня на Украине и зерновой сделке

© Фото : @RTErdogan / TwitterРеджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : @RTErdogan / Twitter
Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии принесения присяги в Великом национальном собрании (парламенте) Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине.
Эрдоган принял Зеленского в "Турецком доме" в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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"В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход войны и мирные усилия, региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Эрдоган заявил, что Турция готова предпринять всевозможные шаги по содействию, включая посредничество, для достижения справедливого и прочного мира, и что будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру", - говорится в сообщении.
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УкраинаТурцияНью-Йорк (город)Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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