https://ria.ru/20240925/erdogan-1974521921.html
Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению огня на Украине
Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 25.09.2024
Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению огня на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T04:38
2024-09-25T04:38
2024-09-25T04:38
украина
турция
нью-йорк (город)
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_295:0:1752:820_1920x0_80_0_0_305c4c485fd2d4d423af447caeb5b8e8.jpg
АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине. Эрдоган принял Зеленского в "Турецком доме" в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход войны и мирные усилия, региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели", - сообщила канцелярия турецкого лидера. "Президент Эрдоган заявил, что Турция готова предпринять всевозможные шаги по содействию, включая посредничество, для достижения справедливого и прочного мира, и что будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240925/ukraina-1974517037.html
https://ria.ru/20240919/sanktsii-1973714695.html
украина
турция
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875958887_115:0:1934:1364_1920x0_80_0_0_632aff734f02f1db778a5778a9f8fe04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, турция, нью-йорк (город), реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Украина, Турция, Нью-Йорк (город), Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению огня на Украине
Эрдоган дал Зеленскому обещания по прекращению огня на Украине и зерновой сделке