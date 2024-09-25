https://ria.ru/20240925/erdogan-1974521921.html

Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению огня на Украине

Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению огня на Украине - РИА Новости, 25.09.2024

Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению огня на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T04:38

2024-09-25T04:38

2024-09-25T04:38

украина

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нью-йорк (город)

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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АНКАРА, 25 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на переговорах с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине. Эрдоган принял Зеленского в "Турецком доме" в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход войны и мирные усилия, региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели", - сообщила канцелярия турецкого лидера. "Президент Эрдоган заявил, что Турция готова предпринять всевозможные шаги по содействию, включая посредничество, для достижения справедливого и прочного мира, и что будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240925/ukraina-1974517037.html

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украина

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украина, турция, нью-йорк (город), реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире