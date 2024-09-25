https://ria.ru/20240925/ekspert-1974609495.html

Зеленский нарушил закон в США, посетив завод боеприпасов, заявил эксперт

Зеленский нарушил закон в США, посетив завод боеприпасов, заявил эксперт - РИА Новости, 25.09.2024

Зеленский нарушил закон в США, посетив завод боеприпасов, заявил эксперт

Владимир Зеленский нарушил американское законодательство, посетив завод боеприпасов в Пенсильвании, но расследование этого визита не доведут до конца из-за... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T14:19

2024-09-25T14:19

2024-09-25T20:38

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский нарушил американское законодательство, посетив завод боеприпасов в Пенсильвании, но расследование этого визита не доведут до конца из-за членов конгресса США, поддерживающих Украину, считает доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Ранее группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с посещением Зеленским завода боеприпасов в Пенсильвании, заявляя, что этот визит мог быть сопряжен с несколькими нарушениями американского законодательства. "Зеленский фактически переступил закон США. Производство боеприпасов находится в компетенции военно-промышленного комплекса, Пентагона и в целом правительства США. Допуск иностранного гражданина на территорию военного предприятия, которое занимается выпуском боеприпасов, категорически запрещено. Поэтому он совершил преступление, он должен быть арестован тут же, но ему все показали. Более того, он сделал какие-то надписи на снарядах. Это говорит о том, что американцы не понимают, что творят", — сказал Гусев РИА Новости. По мнению эксперта, расследование, которое требует провести группа американских конгрессменов, "утонет в хоре" других членов конгресса, которые "с пеной у рта" доказывают, что Украина побеждает. "Я не вижу предпосылок к тому, что это будет до конца доведено или получит какой-то общественный резонанс. Американцы заточены совершенно на другое, им до Украины нет никакого дела", — заключил Гусев. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974516737.html

https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974523084.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, александр гусев (губернатор), сергей лавров, вооруженные силы украины, нато