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Россияне назвали размер желаемого базового дохода - РИА Новости, 25.09.2024
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02:19 25.09.2024 (обновлено: 02:20 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/dokhod-1974518429.html
Россияне назвали размер желаемого базового дохода
Россияне назвали размер желаемого базового дохода - РИА Новости, 25.09.2024
Россияне назвали размер желаемого базового дохода
Величина желаемого безусловного базового дохода среди россиян выросла за год на четверть - с 33,4 до 42,5 тысячи рублей в месяц, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T02:19
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красноярск
нижний новгород
воронеж
общество
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Величина желаемого безусловного базового дохода среди россиян выросла за год на четверть - с 33,4 до 42,5 тысячи рублей в месяц, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, которое проводилось для РИА Новости. "За последний год средние запросы к размеру ежемесячной выплаты увеличились более чем на 25% - с 33 400 до 42 500 рублей", - говорится в результатах опроса. За диапазон от 40 до 50 тысяч рублей проголосовали 23% респондентов, еще 18% - за доход от 20 до 30 тысяч рублей, а 16% - за сумму более 75 тысяч рублей. "Среди населения городов-миллионников идею базовой выплаты чаще всего поддерживали жители Нижнего Новгорода, Красноярска и Воронежа (60, 59 и 57% соответственно)", - уточняется в исследовании. При этом самая большая сумма ежемесячных государственных выплат была запрошена москвичами - 44,8 тысячи рублей в месяц. Второе место заняли Красноярск и Екатеринбург - по 44,3 тысячи рублей в месяц, а третье Челябинск - 43,5 тысячи рублей в месяц. Средняя желаемая сумма выплаты в Санкт-Петербурге составила 40,2 тысячи рублей. Самые скромные запросы оказались у жителей Перми (35,3 тысячи). В исследовании, которое проводилось в период с 9 по 17 сентября, поучаствовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет из всех округов России.
https://ria.ru/20240917/ekspert-1973222717.html
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красноярск, нижний новгород, воронеж, общество
Красноярск, Нижний Новгород, Воронеж, Общество
Россияне назвали размер желаемого базового дохода

Опрос SuperJob: размер желаемого базового дохода среди россиян вырос на четверть

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Величина желаемого безусловного базового дохода среди россиян выросла за год на четверть - с 33,4 до 42,5 тысячи рублей в месяц, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, которое проводилось для РИА Новости.
"За последний год средние запросы к размеру ежемесячной выплаты увеличились более чем на 25% - с 33 400 до 42 500 рублей", - говорится в результатах опроса.
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За диапазон от 40 до 50 тысяч рублей проголосовали 23% респондентов, еще 18% - за доход от 20 до 30 тысяч рублей, а 16% - за сумму более 75 тысяч рублей.
"Среди населения городов-миллионников идею базовой выплаты чаще всего поддерживали жители Нижнего Новгорода, Красноярска и Воронежа (60, 59 и 57% соответственно)", - уточняется в исследовании.
При этом самая большая сумма ежемесячных государственных выплат была запрошена москвичами - 44,8 тысячи рублей в месяц. Второе место заняли Красноярск и Екатеринбург - по 44,3 тысячи рублей в месяц, а третье Челябинск - 43,5 тысячи рублей в месяц. Средняя желаемая сумма выплаты в Санкт-Петербурге составила 40,2 тысячи рублей. Самые скромные запросы оказались у жителей Перми (35,3 тысячи).
В исследовании, которое проводилось в период с 9 по 17 сентября, поучаствовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет из всех округов России.
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