Львова-Белова помогла четырем российским детям вернуться на родину
Детский омбудсмен Львова-Белова помогла российским детям вернуться на родину
Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой из четырех российских детей, которым она помогла вернуться с Украины в Россию к своим семьям в результате восьмого раунда воссоединения.
"Это кропотливая работа, которая велась и с вашей стороны (посольство Катара - ред.), и со стороны моего аппарата, и со стороны Украины, которая позволила нам вернуть четырех детей к своим близким", - сказала Львова-Белова во время встречи с российскими детьми на территории посольства Катара в РФ.
Она отметила, что это самая большая группа детей, которых удалось вернуть близким именно на территории России. "Всего по поручению президента нам удалось вернуть домой 13 детей, именно в Россию", - сказала Львова-Белова журналистам.
В результате отработки поступивших в аппарат детского омбудсмена сведений и обращений были подготовлены документы и проработана транспортная логистика для дальнейшего воссоединения детей с родственниками. Поддержку в этом оказывают представители Международного Комитета Красного Креста и Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Как рассказала детский омбудсмен, в Россию вернулись сестры Мария и Катерина, которые находились в разных детских учреждениях Харьковской области в связи с трудной жизненной ситуацией в семье. В феврале 2022 года детский дом и больница, где находились девочки, были эвакуированы в Черновицкую и Ивано-Франковскую области Украины. Родители сестер выехали из Харьковской области в Россию и проживают в Саратовской области. В сопровождении доверенного лица девочек привезли в Минск, где их встретила мама.
Отец 14-летней Ангелины приехал в феврале 2022 года с Украины в Москву, однако после начала СВО не смог вернуться. Его дочь осталась в Днепропетровской области Украины, но ей удалось приехать в Минск в сопровождении близкой подруги папы. Встреча девочки с отцом состоялась в столице Белоруссии.
Семилетний Вася вместе с бабушкой приехал в гости к родственникам на Украину, однако они не смогли вернуться домой сначала из-за ограничений в связи распространением коронавируса, а потом из-за начала СВО. Мальчик с бабушкой были вынуждены остаться в Харькове. Родители ребенка оформили необходимые для выезда мальчика из Украины в сопровождении бабушки. В Минске мальчик встретился со своей мамой.
По словам омбудсмена, также в ближайшее время произойдет воссоединение группы детей с близкими, проживающими на Украине.
В апреле Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, в результате переговоров зафиксировали списки детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и детей, которые должны воссоединиться с семьями в России.