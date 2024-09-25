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Львова-Белова помогла четырем российским детям вернуться на родину - РИА Новости, 25.09.2024
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17:39 25.09.2024
https://ria.ru/20240925/deti-1974677246.html
Львова-Белова помогла четырем российским детям вернуться на родину
Львова-Белова помогла четырем российским детям вернуться на родину - РИА Новости, 25.09.2024
Львова-Белова помогла четырем российским детям вернуться на родину
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой из четырех российских детей, которым она помогла вернуться с... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:39
2024-09-25T17:39
украина
россия
катар
мария львова-белова
общество
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой из четырех российских детей, которым она помогла вернуться с Украины в Россию к своим семьям в результате восьмого раунда воссоединения. "Это кропотливая работа, которая велась и с вашей стороны (посольство Катара - ред.), и со стороны моего аппарата, и со стороны Украины, которая позволила нам вернуть четырех детей к своим близким", - сказала Львова-Белова во время встречи с российскими детьми на территории посольства Катара в РФ. Она отметила, что это самая большая группа детей, которых удалось вернуть близким именно на территории России. "Всего по поручению президента нам удалось вернуть домой 13 детей, именно в Россию", - сказала Львова-Белова журналистам. В результате отработки поступивших в аппарат детского омбудсмена сведений и обращений были подготовлены документы и проработана транспортная логистика для дальнейшего воссоединения детей с родственниками. Поддержку в этом оказывают представители Международного Комитета Красного Креста и Государственного пограничного комитета Белоруссии. Как рассказала детский омбудсмен, в Россию вернулись сестры Мария и Катерина, которые находились в разных детских учреждениях Харьковской области в связи с трудной жизненной ситуацией в семье. В феврале 2022 года детский дом и больница, где находились девочки, были эвакуированы в Черновицкую и Ивано-Франковскую области Украины. Родители сестер выехали из Харьковской области в Россию и проживают в Саратовской области. В сопровождении доверенного лица девочек привезли в Минск, где их встретила мама. Отец 14-летней Ангелины приехал в феврале 2022 года с Украины в Москву, однако после начала СВО не смог вернуться. Его дочь осталась в Днепропетровской области Украины, но ей удалось приехать в Минск в сопровождении близкой подруги папы. Встреча девочки с отцом состоялась в столице Белоруссии. Семилетний Вася вместе с бабушкой приехал в гости к родственникам на Украину, однако они не смогли вернуться домой сначала из-за ограничений в связи распространением коронавируса, а потом из-за начала СВО. Мальчик с бабушкой были вынуждены остаться в Харькове. Родители ребенка оформили необходимые для выезда мальчика из Украины в сопровождении бабушки. В Минске мальчик встретился со своей мамой. По словам омбудсмена, также в ближайшее время произойдет воссоединение группы детей с близкими, проживающими на Украине. В апреле Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, в результате переговоров зафиксировали списки детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и детей, которые должны воссоединиться с семьями в России.
https://ria.ru/20240321/deti-1934667107.html
https://ria.ru/20240522/deti-1947620275.html
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украина, россия, катар, мария львова-белова, общество
Украина, Россия, Катар, Мария Львова-Белова, Общество
Львова-Белова помогла четырем российским детям вернуться на родину

Детский омбудсмен Львова-Белова помогла российским детям вернуться на родину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой из четырех российских детей, которым она помогла вернуться с Украины в Россию к своим семьям в результате восьмого раунда воссоединения.
"Это кропотливая работа, которая велась и с вашей стороны (посольство Катара - ред.), и со стороны моего аппарата, и со стороны Украины, которая позволила нам вернуть четырех детей к своим близким", - сказала Львова-Белова во время встречи с российскими детьми на территории посольства Катара в РФ.
Чрезвычайный и полномочный посол Катара в России Ахмад бин Насер бин Джасем Аль Тани и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на встрече детей из новых российских регионов с их родными с Украины в посольстве Катара в РФ. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Россия передала пятерых детей Украине и вернула одного подростка
21 марта, 12:40
Она отметила, что это самая большая группа детей, которых удалось вернуть близким именно на территории России. "Всего по поручению президента нам удалось вернуть домой 13 детей, именно в Россию", - сказала Львова-Белова журналистам.
В результате отработки поступивших в аппарат детского омбудсмена сведений и обращений были подготовлены документы и проработана транспортная логистика для дальнейшего воссоединения детей с родственниками. Поддержку в этом оказывают представители Международного Комитета Красного Креста и Государственного пограничного комитета Белоруссии.
Как рассказала детский омбудсмен, в Россию вернулись сестры Мария и Катерина, которые находились в разных детских учреждениях Харьковской области в связи с трудной жизненной ситуацией в семье. В феврале 2022 года детский дом и больница, где находились девочки, были эвакуированы в Черновицкую и Ивано-Франковскую области Украины. Родители сестер выехали из Харьковской области в Россию и проживают в Саратовской области. В сопровождении доверенного лица девочек привезли в Минск, где их встретила мама.
Отец 14-летней Ангелины приехал в феврале 2022 года с Украины в Москву, однако после начала СВО не смог вернуться. Его дочь осталась в Днепропетровской области Украины, но ей удалось приехать в Минск в сопровождении близкой подруги папы. Встреча девочки с отцом состоялась в столице Белоруссии.
Посол Катара в России Ахмед бен Насер Аль Тани и дети, которые воссоединится со своими родственниками на Украине - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
Шесть мальчиков воссоединятся с родственниками на Украине
22 мая, 12:13
Семилетний Вася вместе с бабушкой приехал в гости к родственникам на Украину, однако они не смогли вернуться домой сначала из-за ограничений в связи распространением коронавируса, а потом из-за начала СВО. Мальчик с бабушкой были вынуждены остаться в Харькове. Родители ребенка оформили необходимые для выезда мальчика из Украины в сопровождении бабушки. В Минске мальчик встретился со своей мамой.
По словам омбудсмена, также в ближайшее время произойдет воссоединение группы детей с близкими, проживающими на Украине.
В апреле Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, в результате переговоров зафиксировали списки детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и детей, которые должны воссоединиться с семьями в России.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Львова-Белова рассказала, сколько детей вернулись в Россию и на Украину
24 апреля, 17:07
 
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