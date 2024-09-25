https://ria.ru/20240925/deti-1974677246.html

Львова-Белова помогла четырем российским детям вернуться на родину

Львова-Белова помогла четырем российским детям вернуться на родину - РИА Новости, 25.09.2024

Львова-Белова помогла четырем российским детям вернуться на родину

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой из четырех российских детей, которым она помогла вернуться с... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:39

2024-09-25T17:39

2024-09-25T17:39

украина

россия

катар

мария львова-белова

общество

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с группой из четырех российских детей, которым она помогла вернуться с Украины в Россию к своим семьям в результате восьмого раунда воссоединения. "Это кропотливая работа, которая велась и с вашей стороны (посольство Катара - ред.), и со стороны моего аппарата, и со стороны Украины, которая позволила нам вернуть четырех детей к своим близким", - сказала Львова-Белова во время встречи с российскими детьми на территории посольства Катара в РФ. Она отметила, что это самая большая группа детей, которых удалось вернуть близким именно на территории России. "Всего по поручению президента нам удалось вернуть домой 13 детей, именно в Россию", - сказала Львова-Белова журналистам. В результате отработки поступивших в аппарат детского омбудсмена сведений и обращений были подготовлены документы и проработана транспортная логистика для дальнейшего воссоединения детей с родственниками. Поддержку в этом оказывают представители Международного Комитета Красного Креста и Государственного пограничного комитета Белоруссии. Как рассказала детский омбудсмен, в Россию вернулись сестры Мария и Катерина, которые находились в разных детских учреждениях Харьковской области в связи с трудной жизненной ситуацией в семье. В феврале 2022 года детский дом и больница, где находились девочки, были эвакуированы в Черновицкую и Ивано-Франковскую области Украины. Родители сестер выехали из Харьковской области в Россию и проживают в Саратовской области. В сопровождении доверенного лица девочек привезли в Минск, где их встретила мама. Отец 14-летней Ангелины приехал в феврале 2022 года с Украины в Москву, однако после начала СВО не смог вернуться. Его дочь осталась в Днепропетровской области Украины, но ей удалось приехать в Минск в сопровождении близкой подруги папы. Встреча девочки с отцом состоялась в столице Белоруссии. Семилетний Вася вместе с бабушкой приехал в гости к родственникам на Украину, однако они не смогли вернуться домой сначала из-за ограничений в связи распространением коронавируса, а потом из-за начала СВО. Мальчик с бабушкой были вынуждены остаться в Харькове. Родители ребенка оформили необходимые для выезда мальчика из Украины в сопровождении бабушки. В Минске мальчик встретился со своей мамой. По словам омбудсмена, также в ближайшее время произойдет воссоединение группы детей с близкими, проживающими на Украине. В апреле Россия и Украина впервые провели очные переговоры в Катаре по возврату российских и украинских детей в свои семьи при посредничестве Дохи, в результате переговоров зафиксировали списки детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и детей, которые должны воссоединиться с семьями в России.

https://ria.ru/20240321/deti-1934667107.html

https://ria.ru/20240522/deti-1947620275.html

https://ria.ru/20240424/deti-1942095375.html

украина

россия

катар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, катар, мария львова-белова, общество