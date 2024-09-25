https://ria.ru/20240925/chayldfri-1974659504.html

В ГД внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри

В ГД внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 25.09.2024

В ГД внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри, соответствующий документ... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T17:06

2024-09-25T17:06

2024-09-25T17:45

госдума рф

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россия

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совет федерации рф

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты и сенаторы. Ранее в среду в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.Документ предусматривает административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафы, согласно проекту, составят:Если эти нарушения совершили с применением СМИ или интернета, взыскание составит:Если запрет о пропаганде нарушили среди несовершеннолетних, это повлечет наложение штрафа:Если при этом нарушении применялись СМИ или интернет, то штрафы возрастут: Пропаганда идеологии чайлдфри иностранцами, в том числе с использованием средств массовой информации и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из России.Как пояснили авторы инициативы, сейчас в Сети распространены сообщества, пропагандирующие отказ от деторождения и проявляющие неуважение к материнству и отцовству, детям и многодетным семьям. Проект направлен на защиту от популяризации такого контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.Для этого предлагается внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в некоторые другие нормативно-правовые акты, что позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.При этом правительство рекомендовало доработать законопроект, а именно уточнить понятие "отказ от деторождения". Это необходимо, чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда речь идет об отказе по религиозным соображениям, медицинским причинам или в случае изнасилования.

https://ria.ru/20240925/yarovaya-1974562299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф