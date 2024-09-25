https://ria.ru/20240925/chayldfri-1974659504.html
В ГД внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
В ГД внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 25.09.2024
В ГД внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри, соответствующий документ... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:06
2024-09-25T17:06
2024-09-25T17:45
госдума рф
общество
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вячеслав володин
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты и сенаторы. Ранее в среду в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.Документ предусматривает административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафы, согласно проекту, составят:Если эти нарушения совершили с применением СМИ или интернета, взыскание составит:Если запрет о пропаганде нарушили среди несовершеннолетних, это повлечет наложение штрафа:Если при этом нарушении применялись СМИ или интернет, то штрафы возрастут: Пропаганда идеологии чайлдфри иностранцами, в том числе с использованием средств массовой информации и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из России.Как пояснили авторы инициативы, сейчас в Сети распространены сообщества, пропагандирующие отказ от деторождения и проявляющие неуважение к материнству и отцовству, детям и многодетным семьям. Проект направлен на защиту от популяризации такого контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.Для этого предлагается внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в некоторые другие нормативно-правовые акты, что позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.При этом правительство рекомендовало доработать законопроект, а именно уточнить понятие "отказ от деторождения". Это необходимо, чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда речь идет об отказе по религиозным соображениям, медицинским причинам или в случае изнасилования.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Госдума РФ, Общество, Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости.
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри, соответствующий документ
размещен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин
, спикер Совфеда Валентина Матвиенко
, а также депутаты и сенаторы. Ранее в среду в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Документ предусматривает административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафы, согласно проекту, составят:
- для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.
Если эти нарушения совершили с применением СМИ или интернета, взыскание составит:
- для граждан — от 100 до 200 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от одного до четырех миллионов рублей.
Если запрет о пропаганде нарушили среди несовершеннолетних, это повлечет наложение штрафа:
- для граждан — от 100 до 200 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от одного до двух миллионов рублей.
Если при этом нарушении применялись СМИ или интернет, то штрафы возрастут:
- для граждан — от 200 до 400 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей;
- для юридических лиц — от двух до пяти миллионов рублей.
Пропаганда идеологии чайлдфри иностранцами, в том числе с использованием средств массовой информации и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из России
.
Как пояснили авторы инициативы, сейчас в Сети распространены сообщества, пропагандирующие отказ от деторождения и проявляющие неуважение к материнству и отцовству, детям и многодетным семьям. Проект направлен на защиту от популяризации такого контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Для этого предлагается внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в некоторые другие нормативно-правовые акты, что позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.
При этом правительство рекомендовало доработать законопроект, а именно уточнить понятие "отказ от деторождения". Это необходимо, чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда речь идет об отказе по религиозным соображениям, медицинским причинам или в случае изнасилования.