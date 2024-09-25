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В ГД внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 25.09.2024
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17:06 25.09.2024 (обновлено: 17:45 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/chayldfri-1974659504.html
В ГД внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
В ГД внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри - РИА Новости, 25.09.2024
В ГД внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри, соответствующий документ... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T17:06
2024-09-25T17:45
госдума рф
общество
россия
вячеслав володин
валентина матвиенко
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты и сенаторы. Ранее в среду в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.Документ предусматривает административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафы, согласно проекту, составят:Если эти нарушения совершили с применением СМИ или интернета, взыскание составит:Если запрет о пропаганде нарушили среди несовершеннолетних, это повлечет наложение штрафа:Если при этом нарушении применялись СМИ или интернет, то штрафы возрастут: Пропаганда идеологии чайлдфри иностранцами, в том числе с использованием средств массовой информации и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из России.Как пояснили авторы инициативы, сейчас в Сети распространены сообщества, пропагандирующие отказ от деторождения и проявляющие неуважение к материнству и отцовству, детям и многодетным семьям. Проект направлен на защиту от популяризации такого контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.Для этого предлагается внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в некоторые другие нормативно-правовые акты, что позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.При этом правительство рекомендовало доработать законопроект, а именно уточнить понятие "отказ от деторождения". Это необходимо, чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда речь идет об отказе по религиозным соображениям, медицинским причинам или в случае изнасилования.
https://ria.ru/20240925/yarovaya-1974562299.html
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госдума рф, общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, совет федерации рф
Госдума РФ, Общество, Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ

В ГД внесли проект о штрафе до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы до пяти миллионов рублей за нарушение запрета о пропаганде идеологии чайлдфри, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты и сенаторы. Ранее в среду в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды отказа от рождения детей (чайлдфри) в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
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Яровая рассказала, что подразумевает проект о запрете пропаганды чайлдфри
Вчера, 11:29
Документ предусматривает административную ответственность за нарушение запрета и вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Штрафы, согласно проекту, составят:
  • для граждан — от 50 до 100 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 800 тысяч до одного миллиона рублей.
Если эти нарушения совершили с применением СМИ или интернета, взыскание составит:
  • для граждан — от 100 до 200 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от одного до четырех миллионов рублей.
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Если запрет о пропаганде нарушили среди несовершеннолетних, это повлечет наложение штрафа:
  • для граждан — от 100 до 200 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от одного до двух миллионов рублей.
Если при этом нарушении применялись СМИ или интернет, то штрафы возрастут:
  • для граждан — от 200 до 400 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 400 до 800 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от двух до пяти миллионов рублей.
Пропаганда идеологии чайлдфри иностранцами, в том числе с использованием средств массовой информации и интернета, будет грозить им штрафами, а также арестом на срок до 15 суток и административным выдворением из России.
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Как пояснили авторы инициативы, сейчас в Сети распространены сообщества, пропагандирующие отказ от деторождения и проявляющие неуважение к материнству и отцовству, детям и многодетным семьям. Проект направлен на защиту от популяризации такого контента в интернете, СМИ, кинофильмах и рекламе.
Для этого предлагается внести изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в некоторые другие нормативно-правовые акты, что позволит создать механизм защиты традиционных семейных ценностей по аналогии с механизмом защиты от деструктивной информации.
При этом правительство рекомендовало доработать законопроект, а именно уточнить понятие "отказ от деторождения". Это необходимо, чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда речь идет об отказе по религиозным соображениям, медицинским причинам или в случае изнасилования.
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