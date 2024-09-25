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Суд арестовал блогера из Таджикистана, высмеивавшего славянских девушек - РИА Новости, 25.09.2024
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14:50 25.09.2024 (обновлено: 18:14 25.09.2024)
https://ria.ru/20240925/bloger-1974620477.html
Суд арестовал блогера из Таджикистана, высмеивавшего славянских девушек
Суд арестовал блогера из Таджикистана, высмеивавшего славянских девушек - РИА Новости, 25.09.2024
Суд арестовал блогера из Таджикистана, высмеивавшего славянских девушек
Блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя, высмеивавшего девушек славянской внешности, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.09.2024
2024-09-25T14:50
2024-09-25T18:14
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя, высмеивавшего девушек славянской внешности, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО, сообщили РИА Новости в Чертановском суде Москвы. "Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — подчеркнули в инстанции. Блогера задержали в январе. По версии следствия, он публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской наружности. Против Джумабоя завели дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, суд может дополнительно запретить ему администрировать страницы в интернете.В январе Симоновский суд Москвы сперва отказался удовлетворить ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу, но после обжалования прокуратурой отправил блогера под домашний арест.
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происшествия, москва, таджикистан, россия
Происшествия, Москва, Таджикистан, Россия
Суд арестовал блогера из Таджикистана, высмеивавшего славянских девушек

Суд перевел в СИЗО блогера из Таджикистана, высмеивавшего славянских девушек

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramСалмон Джумабой
Салмон Джумабой - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Салмон Джумабой. Архивное фото
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Блогера из Таджикистана Салмона Джумабоя, высмеивавшего девушек славянской внешности, перевели из-под домашнего ареста в СИЗО, сообщили РИА Новости в Чертановском суде Москвы.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", — подчеркнули в инстанции.
Блогера задержали в январе. По версии следствия, он публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской наружности. Против Джумабоя завели дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Кроме того, суд может дополнительно запретить ему администрировать страницы в интернете.
В январе Симоновский суд Москвы сперва отказался удовлетворить ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу, но после обжалования прокуратурой отправил блогера под домашний арест.
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