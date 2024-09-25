https://ria.ru/20240925/ap-1974551520.html

В Киеве сделали дерзкий выпад в адрес России

В Киеве сделали дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 25.09.2024

В Киеве сделали дерзкий выпад в адрес России

Киев согласится на прекращение огня с Россией только при условии невозможности вторжения, сообщает Associated Press со ссылкой на советников Владимира... РИА Новости, 25.09.2024

2024-09-25T10:39

2024-09-25T10:39

2024-09-25T10:39

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Киев согласится на прекращение огня с Россией только при условии невозможности вторжения, сообщает Associated Press со ссылкой на советников Владимира Зеленского и украинских политиков."Любая другая сделка не поспособствует будущему Украины", — утверждают они.Журналисты также напомнили, что украинское правительство отвергло мирные инициативы Китая и Бразилии.В июле Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Москва не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил.После нападения ВСУ на Курскую область президент страны назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник главы государства Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20240925/vsu-1974542513.html

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в мире, россия, киев, украина, владимир зеленский, владимир путин, юрий ушаков, вооруженные силы украины, политика