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Зеленский заявил, что его "план победы" не имеет отношения к переговорам - РИА Новости, 24.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:08 24.09.2024 (обновлено: 14:39 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974424204.html
Зеленский заявил, что его "план победы" не имеет отношения к переговорам
Зеленский заявил, что его "план победы" не имеет отношения к переговорам - РИА Новости, 24.09.2024
Зеленский заявил, что его "план победы" не имеет отношения к переговорам
Владимир Зеленский заявил, что его так называемый "план победы" Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, он направлен на укрепление ВСУ. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:08
2024-09-24T14:39
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что его так называемый "план победы" Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, он направлен на укрепление ВСУ."Он (план) не о переговорах с Россией... Речь идет об усилении Украины, украинской армии", - отметил он в интервью телеканалу ABC News.По словам Зеленского, этот "план" также направлен на скорое завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет.Источник, близкий к Зеленскому, также заявил телеканалу, что инициатива Зеленского будет содержать показатели необходимой Киеву военной помощи и список некоторых политических и дипломатических шагов. Источник добавил, что "план" не содержит уступок России.Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России.Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20240924/vertolety-1973894801.html
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россия, вооруженные силы украины, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский заявил, что его "план победы" не имеет отношения к переговорам

Зеленский: "план победы" не связан с переговорами, он нацелен на укрепление ВСУ

© AP Photo / Seth WenigВладимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Seth Wenig
Владимир Зеленский выступает в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что его так называемый "план победы" Украины не имеет отношения к переговорам с Россией, он направлен на укрепление ВСУ.
"Он (план) не о переговорах с Россией... Речь идет об усилении Украины, украинской армии", - отметил он в интервью телеканалу ABC News.
Американский ударный вертолет AH-1Z Viper - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
"Доставит десант куда угодно". Украина выпрашивает "оружие победы"
Вчера, 08:00
По словам Зеленского, этот "план" также направлен на скорое завершение конфликта, а не на его затягивание на несколько лет.
Источник, близкий к Зеленскому, также заявил телеканалу, что инициатива Зеленского будет содержать показатели необходимой Киеву военной помощи и список некоторых политических и дипломатических шагов. Источник добавил, что "план" не содержит уступок России.
Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс сообщил, что Зеленский приехал в США, чтобы представить президенту США Джо Байдену свой "план победы", реализация которого может привести к третьей мировой войне. В частности, по его словам, план Зеленского предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
"Никакой победы". В США раскритиковали план Зеленского по конфликту
Вчера, 09:59
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый "план победы" Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. После нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе разговаривать с Украиной Россия не будет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
"Нет будущего". В Киеве сделали неожиданное заявление о судьбе Зеленского
Вчера, 06:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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