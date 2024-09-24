https://ria.ru/20240924/zaes-1974337703.html

Запорожская АЭС в будущем возобновит работу, заявил Гросси

Запорожская АЭС в будущем возобновит работу, заявил Гросси - РИА Новости, 24.09.2024

Запорожская АЭС в будущем возобновит работу, заявил Гросси

Запорожская АЭС в будущем возобновит работу, однако этот вопрос будет предметом широкого обсуждения и пока является преждевременным, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T02:25

2024-09-24T02:25

2024-09-24T02:25

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энергодар

запорожская область

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сергей лавров

магатэ

оон

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ООН, 24 сен - РИА Новости. Запорожская АЭС в будущем возобновит работу, однако этот вопрос будет предметом широкого обсуждения и пока является преждевременным, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Так или иначе будет перезапуск, но это будет частью более широкого обсуждения", - сообщил он агентству. По словам Гросси, в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы "неразумным", поскольку станция находится в зоне боевых действий. "Не рекомендуется эксплуатировать атомную электростанцию в зоне боевых действий", - отметил глава МАГАТЭ. Энергодар в Запорожской области в последние дни подвергается атакам и обстрелам украинскими войсками. В пятницу вечером один из дронов атаковал подстанцию "Заря", был поврежден один из трансформаторов. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240924/grossi-1974336380.html

https://ria.ru/20240924/grossi-1974334589.html

нью-йорк (город)

энергодар

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в мире, нью-йорк (город), энергодар, запорожская область, рафаэль гросси, сергей лавров, магатэ, оон, запорожская аэс