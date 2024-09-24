https://ria.ru/20240924/zaes-1974337703.html
Запорожская АЭС в будущем возобновит работу, заявил Гросси
Запорожская АЭС в будущем возобновит работу, заявил Гросси - РИА Новости, 24.09.2024
Запорожская АЭС в будущем возобновит работу, заявил Гросси
Запорожская АЭС в будущем возобновит работу, однако этот вопрос будет предметом широкого обсуждения и пока является преждевременным, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T02:25
2024-09-24T02:25
2024-09-24T02:25
в мире
нью-йорк (город)
энергодар
запорожская область
рафаэль гросси
сергей лавров
магатэ
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968764648_0:0:2928:1646_1920x0_80_0_0_80d38d69262bb760e2941b327ca43ebf.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Запорожская АЭС в будущем возобновит работу, однако этот вопрос будет предметом широкого обсуждения и пока является преждевременным, заявил РИА Новости генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Так или иначе будет перезапуск, но это будет частью более широкого обсуждения", - сообщил он агентству. По словам Гросси, в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы "неразумным", поскольку станция находится в зоне боевых действий. "Не рекомендуется эксплуатировать атомную электростанцию в зоне боевых действий", - отметил глава МАГАТЭ. Энергодар в Запорожской области в последние дни подвергается атакам и обстрелам украинскими войсками. В пятницу вечером один из дронов атаковал подстанцию "Заря", был поврежден один из трансформаторов. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
https://ria.ru/20240924/grossi-1974336380.html
https://ria.ru/20240924/grossi-1974334589.html
нью-йорк (город)
энергодар
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968764648_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_d88d559a3a5280ea28e165d1338d9225.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город), энергодар, запорожская область, рафаэль гросси, сергей лавров, магатэ, оон, запорожская аэс
В мире, Нью-Йорк (город), Энергодар, Запорожская область, Рафаэль Гросси, Сергей Лавров, МАГАТЭ, ООН, Запорожская АЭС
Запорожская АЭС в будущем возобновит работу, заявил Гросси
Гросси: Запорожская АЭС в будущем возобновит работу, но пока это преждевременно