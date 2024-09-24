https://ria.ru/20240924/ukraina-1974482172.html

Эрдоган высказался о ситуации на Украине на Генассамблее ООН

Эрдоган высказался о ситуации на Украине на Генассамблее ООН - РИА Новости, 24.09.2024

Эрдоган высказался о ситуации на Украине на Генассамблее ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что мир всё ещё далёк от мира на Украине. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T18:26

2024-09-24T18:26

2024-09-24T18:27

в мире

украина

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

генеральная ассамблея оон

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974204204_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_da853061f2a15fd86a0c527cd32cbf06.jpg

АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что мир всё ещё далёк от мира на Украине. "Война в Украине идёт уже третий год, но мы всё ещё далеки от установления мира. По мере того, как ускоряется гонка вооружений, пространство для дипломатии сокращается", - сказал турецкий лидер в своем выступлении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240924/bayden-1974470220.html

украина

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, генеральная ассамблея оон, оон