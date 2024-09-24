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Эрдоган высказался о ситуации на Украине на Генассамблее ООН
Эрдоган высказался о ситуации на Украине на Генассамблее ООН - РИА Новости, 24.09.2024
Эрдоган высказался о ситуации на Украине на Генассамблее ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что мир всё ещё далёк от мира на Украине. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:26
2024-09-24T18:26
2024-09-24T18:27
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что мир всё ещё далёк от мира на Украине. "Война в Украине идёт уже третий год, но мы всё ещё далеки от установления мира. По мере того, как ускоряется гонка вооружений, пространство для дипломатии сокращается", - сказал турецкий лидер в своем выступлении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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В мире, Украина, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Эрдоган высказался о ситуации на Украине на Генассамблее ООН
Эрдоган заявил, что ситуация на Украине все еще далека от мира