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Эрдоган высказался о ситуации на Украине на Генассамблее ООН - РИА Новости, 24.09.2024
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18:26 24.09.2024 (обновлено: 18:27 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/ukraina-1974482172.html
Эрдоган высказался о ситуации на Украине на Генассамблее ООН
Эрдоган высказался о ситуации на Украине на Генассамблее ООН - РИА Новости, 24.09.2024
Эрдоган высказался о ситуации на Украине на Генассамблее ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что мир всё ещё далёк от мира на Украине. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T18:26
2024-09-24T18:27
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что мир всё ещё далёк от мира на Украине. "Война в Украине идёт уже третий год, но мы всё ещё далеки от установления мира. По мере того, как ускоряется гонка вооружений, пространство для дипломатии сокращается", - сказал турецкий лидер в своем выступлении. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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в мире, украина, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, Украина, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Эрдоган высказался о ситуации на Украине на Генассамблее ООН

Эрдоган заявил, что ситуация на Украине все еще далека от мира

© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Нью-Йорке
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АНКАРА, 24 сен - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на Генассамблее ООН, заявил, что мир всё ещё далёк от мира на Украине.
"Война в Украине идёт уже третий год, но мы всё ещё далеки от установления мира. По мере того, как ускоряется гонка вооружений, пространство для дипломатии сокращается", - сказал турецкий лидер в своем выступлении.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Президент США Джо Байден во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. 24 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
США продолжат поддерживать Украину, заявил Байден
Вчера, 17:33
 
В миреУкраинаРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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