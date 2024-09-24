Минфин Украины заявил о невозможности повышать социальные выплаты
Минфин Украины заявил, что не в состоянии повышать социальные выплаты
© Depositphotos.com / LopoloДевочка на школьном дворе
© Depositphotos.com / Lopolo
Девочка на школьном дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин Украины не в состоянии повышать социальные выплаты, надеется сохранить текущие показатели в следующем году, заявил во вторник министр финансов страны Сергей Марченко.
"У нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до восьми тысяч гривен (193 доллара -ред.). Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год", - заявил Марченко на брифинге.
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Владимир Зеленский в сентябре подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете страны на текущий год. В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов) (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен (более 11,9 миллиарда долларов) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов).
В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
В конце ноября 2023 года Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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