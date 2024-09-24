https://ria.ru/20240924/ukraina-1974467044.html

Минфин Украины заявил о невозможности повышать социальные выплаты

Минфин Украины заявил о невозможности повышать социальные выплаты - РИА Новости, 24.09.2024

Минфин Украины заявил о невозможности повышать социальные выплаты

Минфин Украины не в состоянии повышать социальные выплаты, надеется сохранить текущие показатели в следующем году, заявил во вторник министр финансов страны... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T17:07

2024-09-24T17:07

2024-09-24T17:29

специальная военная операция на украине

украина

сергей марченко

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин Украины не в состоянии повышать социальные выплаты, надеется сохранить текущие показатели в следующем году, заявил во вторник министр финансов страны Сергей Марченко. "У нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до восьми тысяч гривен (193 доллара -ред.). Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год", - заявил Марченко на брифинге. Владимир Зеленский в сентябре подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете страны на текущий год. В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов) (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен (более 11,9 миллиарда долларов) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов). В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240918/ukraina-1973344067.html

https://ria.ru/20240826/raskhody-1968626637.html

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украина, сергей марченко, владимир зеленский, верховная рада украины