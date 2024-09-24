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Минфин Украины заявил о невозможности повышать социальные выплаты - РИА Новости, 24.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 24.09.2024 (обновлено: 17:29 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/ukraina-1974467044.html
Минфин Украины заявил о невозможности повышать социальные выплаты
Минфин Украины заявил о невозможности повышать социальные выплаты - РИА Новости, 24.09.2024
Минфин Украины заявил о невозможности повышать социальные выплаты
Минфин Украины не в состоянии повышать социальные выплаты, надеется сохранить текущие показатели в следующем году, заявил во вторник министр финансов страны... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T17:07
2024-09-24T17:29
специальная военная операция на украине
украина
сергей марченко
владимир зеленский
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин Украины не в состоянии повышать социальные выплаты, надеется сохранить текущие показатели в следующем году, заявил во вторник министр финансов страны Сергей Марченко. "У нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до восьми тысяч гривен (193 доллара -ред.). Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год", - заявил Марченко на брифинге. Владимир Зеленский в сентябре подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете страны на текущий год. В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов) (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен (более 11,9 миллиарда долларов) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов). В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240918/ukraina-1973344067.html
https://ria.ru/20240826/raskhody-1968626637.html
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украина, сергей марченко, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Сергей Марченко, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Минфин Украины заявил о невозможности повышать социальные выплаты

Минфин Украины заявил, что не в состоянии повышать социальные выплаты

© Depositphotos.com / LopoloДевочка на школьном дворе
Девочка на школьном дворе - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Depositphotos.com / Lopolo
Девочка на школьном дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин Украины не в состоянии повышать социальные выплаты, надеется сохранить текущие показатели в следующем году, заявил во вторник министр финансов страны Сергей Марченко.
"У нас нет возможности повышать социальные стандарты. В этом году мы повысили минимальную заработную плату на 19% до восьми тысяч гривен (193 доллара -ред.). Мы считаем возможным следующий год сохранить этот размер на весь год", - заявил Марченко на брифинге.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Рада поддержала увеличение расходов бюджета Украины на военные нужды
18 сентября, 11:08
Владимир Зеленский в сентябре подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины о госбюджете страны на текущий год. В документе предлагается скорректировать бюджет на 434 миллиарда гривен, а именно: увеличить расходы на 500 миллиардов гривен (более 12 миллиардов долларов) (из них для сектора безопасности и обороны на 495 миллиардов гривен (более 11,9 миллиарда долларов) и сократить расходы и предоставление кредитов на 65,7 миллиарда гривен (более 1,5 миллиарда долларов).
В марте председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
В конце ноября 2023 года Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Минфин Украины оценил объем расходов на оборону
26 августа, 22:35
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСергей МарченкоВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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