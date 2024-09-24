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Петербуржца, растворившего тело подруги в кислоте, заключили под стражу - РИА Новости, 24.09.2024
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19:09 24.09.2024 (обновлено: 20:08 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/ubiystvo-1974489299.html
Петербуржца, растворившего тело подруги в кислоте, заключили под стражу
Петербуржца, растворившего тело подруги в кислоте, заключили под стражу - РИА Новости, 24.09.2024
Петербуржца, растворившего тело подруги в кислоте, заключили под стражу
Жителя Петербурга, которого обвиняют в убийстве подруги и растворении останков в бочке с кислотой, арестовали, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T19:09
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Жителя Петербурга, которого обвиняют в убийстве подруги и растворении останков в бочке с кислотой, арестовали, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу. "В отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК России ("Убийство") по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в релизе. По версии следствия, в квартире на улице Балтийской в ночь на 17 сентября пьяный 36-летний мужчина во время конфликта ударил ножом 21-летнюю подругу. Она умерла на месте.Обвиняемый расчленил тело и поместил в бочку, залив кислотой. Емкость он оставил в своей машине, а сам скрылся в другом городе.В преступлении он признался своей бывшей жене, которая обратилась в полицию. Фигуранта дела задержали в Калининграде.
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происшествия, россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Петербуржца, растворившего тело подруги в кислоте, заключили под стражу

Петербуржца, растворившего тело сожительницы, заключили под стражу на два месяца

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Жителя Петербурга, которого обвиняют в убийстве подруги и растворении останков в бочке с кислотой, арестовали, сообщила пресс-служба ГСУ СК по городу.
"В отношении обвиняемого по ч. 1 ст. 105 УК России ("Убийство") по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в релизе.
По версии следствия, в квартире на улице Балтийской в ночь на 17 сентября пьяный 36-летний мужчина во время конфликта ударил ножом 21-летнюю подругу. Она умерла на месте.
Обвиняемый расчленил тело и поместил в бочку, залив кислотой. Емкость он оставил в своей машине, а сам скрылся в другом городе.
В преступлении он признался своей бывшей жене, которая обратилась в полицию. Фигуранта дела задержали в Калининграде.
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