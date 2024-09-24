https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974462360.html
В Турции назвали причину срыва переговоров России и Украины
В Турции назвали причину срыва переговоров России и Украины - РИА Новости, 24.09.2024
В Турции назвали причину срыва переговоров России и Украины
Российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 году сорвались из-за давления "известных стран" на Киев, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T16:49
2024-09-24T16:49
2024-09-24T17:53
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 году сорвались из-за давления "известных стран" на Киев, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, выступая в Дипломатической академии в Москве."Несколько лет тому назад <...> под патронажем нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана. — Прим. ред.) была организована встреча, где Россия и Украина уже должны были подписать мирный договор. Но в последний момент на Украину было оказано известными странами давление, и эти переговоры были, к сожалению, прерваны", — подчеркнул он.Куртулмуш также отметил, что для Турции и Украина, и Россия — добрые соседи, в урегулирование конфликта между которыми она пытается внести свой вклад. С точки зрения Анкары, участие в этом процессе должны принимать обе стороны, добавил парламентарий.В ноябре прошло года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".В начале сентября бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами. В свою очередь, Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отметил, что если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась. Тем не менее такой диалог должен проходить на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей, добавил он.
https://ria.ru/20240924/zelenskiy-1974424204.html
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в мире, украина, россия, стамбул, нуман куртулмуш, виктория нуланд, реджеп тайип эрдоган, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Стамбул, Нуман Куртулмуш, Виктория Нуланд, Реджеп Тайип Эрдоган, Верховная Рада Украины
В Турции назвали причину срыва переговоров России и Украины
Куртулмуш: переговоры России и Украины в Стамбуле были сорваны из-за давления
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российско-украинские переговоры в Стамбуле в 2022 году сорвались из-за давления "известных стран" на Киев, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш, выступая в Дипломатической академии в Москве.
«
"Несколько лет тому назад <...> под патронажем нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана. — Прим. ред.) была организована встреча, где Россия и Украина уже должны были подписать мирный договор. Но в последний момент на Украину было оказано известными странами давление, и эти переговоры были, к сожалению, прерваны", — подчеркнул он.
Куртулмуш также отметил, что для Турции и Украина, и Россия — добрые соседи, в урегулирование конфликта между которыми она пытается внести свой вклад. С точки зрения Анкары, участие в этом процессе должны принимать обе стороны, добавил парламентарий.
В ноябре прошло года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022-го, но киевские власти не согласились на нейтралитет, поскольку после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьер-министром Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Москвой и "просто воевать".
В начале сентября бывший заместитель госсекретаря США
по политическим вопросам Виктория Нуланд
косвенно признала, что Украина не заключила Стамбульских договоренностей с Россией из-за консультаций с американцами и британцами.
В свою очередь, Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, отметил, что если у Киева возникнет желание вести переговоры, Москва от них не отказывалась. Тем не менее такой диалог должен проходить на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей, добавил он.