https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974332413.html
Эрдоган заявил Шольцу о необходимости оживить отношения Турции и Евросоюза
Эрдоган заявил Шольцу о необходимости оживить отношения Турции и Евросоюза - РИА Новости, 24.09.2024
Эрдоган заявил Шольцу о необходимости оживить отношения Турции и Евросоюза
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке заявил о необходимости "оживить" отношения Анкары и ЕС. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:01
2024-09-24T01:01
2024-09-24T01:02
в мире
турция
израиль
германия
реджеп тайип эрдоган
олаф шольц
евросоюз
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974204204_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_da853061f2a15fd86a0c527cd32cbf06.jpg
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке заявил о необходимости "оживить" отношения Анкары и ЕС. Эрдоган принял Шольца в "Турецком доме" в Нью-Йорке, куда тот прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Германией, систематические нападения Израиля на палестинские территории, особенно в секторе Газа, активизация процесса вступления Турции в Европейский союз, региональные и глобальные вопросы", - сообщила канцелярия турецкого лидера. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что "необходимо оживить отношения между Турцией и Европейским союзом, и что от Германии ожидается поддержка для скорейшего решения визового вопроса". "Президент Эрдоган заявил, что Израиль стремится расширить круг своего насилия и не видит ничего плохого в нарушении международного права и прав человека, и что поддержка Израиля западными странами привела к беспрецедентным массовым убийствам в Газе и сделала Израиль еще более безрассудным", - уточнила канцелярия. Турция находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о вступлении в союз. При этом переговоры неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС могут разойтись.
https://ria.ru/20240918/turtsiya-1973325288.html
https://ria.ru/20240913/kreml-1972488095.html
турция
израиль
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974204204_45:0:685:480_1920x0_80_0_0_95ef41e1dce5f53bd5dc7b4fae6a8c0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, израиль, германия, реджеп тайип эрдоган, олаф шольц, евросоюз, оон
В мире, Турция, Израиль, Германия, Реджеп Тайип Эрдоган, Олаф Шольц, Евросоюз, ООН
Эрдоган заявил Шольцу о необходимости оживить отношения Турции и Евросоюза
Эрдоган заявил Шольцу о необходимости оживить отношения Турции и Евросоюза
АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке заявил о необходимости "оживить" отношения Анкары и ЕС.
Эрдоган принял Шольца в "Турецком доме" в Нью-Йорке, куда тот прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
.
"В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Германией, систематические нападения Израиля
на палестинские территории, особенно в секторе Газа, активизация процесса вступления Турции в Европейский союз, региональные и глобальные вопросы", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что "необходимо оживить отношения между Турцией и Европейским союзом, и что от Германии ожидается поддержка для скорейшего решения визового вопроса".
"Президент Эрдоган заявил, что Израиль стремится расширить круг своего насилия и не видит ничего плохого в нарушении международного права и прав человека, и что поддержка Израиля западными странами привела к беспрецедентным массовым убийствам в Газе и сделала Израиль еще более безрассудным", - уточнила канцелярия.
Турция находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о вступлении в союз. При этом переговоры неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС могут разойтись.