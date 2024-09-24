https://ria.ru/20240924/turtsiya-1974332413.html

Эрдоган заявил Шольцу о необходимости оживить отношения Турции и Евросоюза

Эрдоган заявил Шольцу о необходимости оживить отношения Турции и Евросоюза - РИА Новости, 24.09.2024

Эрдоган заявил Шольцу о необходимости оживить отношения Турции и Евросоюза

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке заявил о необходимости "оживить" отношения Анкары и ЕС. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:01

2024-09-24T01:01

2024-09-24T01:02

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АНКАРА, 24 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке заявил о необходимости "оживить" отношения Анкары и ЕС. Эрдоган принял Шольца в "Турецком доме" в Нью-Йорке, куда тот прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. "В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Германией, систематические нападения Израиля на палестинские территории, особенно в секторе Газа, активизация процесса вступления Турции в Европейский союз, региональные и глобальные вопросы", - сообщила канцелярия турецкого лидера. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что "необходимо оживить отношения между Турцией и Европейским союзом, и что от Германии ожидается поддержка для скорейшего решения визового вопроса". "Президент Эрдоган заявил, что Израиль стремится расширить круг своего насилия и не видит ничего плохого в нарушении международного права и прав человека, и что поддержка Израиля западными странами привела к беспрецедентным массовым убийствам в Газе и сделала Израиль еще более безрассудным", - уточнила канцелярия. Турция находится в статусе кандидата на членство в ЕС с 1999 года, а с 2005 года ведет переговоры о вступлении в союз. При этом переговоры неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС могут разойтись.

https://ria.ru/20240918/turtsiya-1973325288.html

https://ria.ru/20240913/kreml-1972488095.html

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