https://ria.ru/20240924/turpotok-1974404495.html

Рост турпотока в Ленинградскую область: слагаемые успеха

Рост турпотока в Ленинградскую область: слагаемые успеха - РИА Новости, 24.09.2024

Рост турпотока в Ленинградскую область: слагаемые успеха

Туристический поток в Ленинградскую область постоянно растет, в прошлом году в регионе побывало более 6,3 миллиона человек (из них более 1,8 миллиона туристов и РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:48

2024-09-24T12:48

2024-09-24T12:48

ленинградская область

россия

выборг

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792260466_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_4c8443f2912e8d5920a6818080caf58d.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Туристический поток в Ленинградскую область постоянно растет, в прошлом году в регионе побывало более 6,3 миллиона человек (из них более 1,8 миллиона туристов и более 4,4 миллиона экскурсантов), сообщили РИА Новости в комитете по культуре и туризму региона. Есть основания полагать, что цифры этого года превысят прошлогодние. Так, по оперативным данным Федеральной службы государственной статистики, туристический поток в Ленинградскую область с января по июнь 2024 года уже составил почти 4,1 миллиона человек. Основной поток туристов рекреационного и активного туризма. В рамках нацпроекта В рамках реализации мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" объем государственных и частных инвестиций в сферу туризма Ленинградской области в 2023-2024 годах составил более 1,6 миллиарда рублей. По результатам конкурсного отбора Минэкономразвития РФ было поддержано 10 инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2023-2024 годах в Ленинградской области. Общий объем финансирования из федерального и областного бюджетов составил более 455 миллионов рублей. В рамках этих проектов к концу 2024 года планируется обустроить более 300 новых номеров в модульных средствах размещения. На текущий момент в эксплуатацию введено 53 номера. Из них 15 номеров - на базе "Вачозеро" в Важинском сельском поселении на территории Подпорожского района, 14 – в загородном отеле Black Village в Сосновском сельском поселении Приозерского района, 10 – в загородном клубе VillCreek во Всеволожске и три номера - на территории туристической базы "Журавушка" в поселке Орехово Приозерского района. До конца года будет реализован проект модульных экоапартаментов в горнолыжном центре "Золотая Долина" Приозерского района, построен загородный курортный отель ELKI Ski Resort на территории загородного центра активного отдыха "Туттари Парк" в Ломоносовском районе, а в Волховском районе введут в эксплуатацию базу отдыха "Креницы". Инвестиции региона Отбор проектов производился и на региональном уровне. В 2023 году комитетом по культуре и туризму Ленинградской области по результатам конкурсных отборов на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям было поддержано 36 проектов в 11 районах и одном городском округе. Общий объем финансирования составил более 176 миллионов рублей. По состоянию на 30 июня 2024 года, уже реализованы проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения туристов (кемпингов и автокемпингов) на территории 13 туристических объектов, приобретению туристического оборудования, по разработке новых турмаршрутов, а также по созданию и развитию пляжей. В рамках национального маршрута "Вся Карелия" в Новой Ладоге создан Музей корюшки. А в городе Любань Тосненского района в рамках национального маршрута "Государева дорога" заработал музей "Остановка по требованию". Новые маршруты Каждый год в Ленинградской области появляются новые туристические маршруты и целые направления. Например, новым и активно развивающимся направлением является научно-популярный туризм. Ведь именно на территории Ленинградской области совершались многие научные открытия, изменившие жизнь человечества. И туристам предоставляется шанс прикоснуться к истории науки. Тем более, что в регионе есть много мест, вписанных в историю науки. Так, в селе Путилово работает первый в России "Палеопарк", где можно не только прикоснуться к истории, но и почувствовать себя настоящим палеонтологом, и даже добыть исторические окаменелости. Популярен среди туристов и музей великого нейрофизиолога Ивана Павлова, расположенный в Колтушах. Можно побывать с экскурсией и в действующих научно-исследовательских учреждениях. Например, в Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Константинова – крупнейшем многопрофильном научном центре, расположенном в Гатчине. Эколого-познавательные экскурсии для всей семьи регулярно проводятся в обустроенной и безопасной пещере Памятника природы "Саблинский". В Ленинградской области можно дальше прикоснуться к космосу. Немногие знают, но в Выборге был построен плавучий космодром "Морской старт" для доставки ракеты-носителя по морю на экватор, откуда легче попасть на экваториальную орбиту. Космодром в строю до сих пор. Также под Выборгом действовал испытательный комплекс ракетных двигателей. Теперь в городе работает музей "Выборг космический", который хранит память как о Юрии Гагарине, так и о многих других космонавтах, побывавших в городе. По национальным маршрутам Активно действуют в Ленинградской области и национальные туристические маршруты. Сейчас их три – "Истории и тайны средневекового Выборга", "Государева дорога", "Гранд-тур. Вся Карелия". Именно национальные маршруты обеспечивают 35% от общего числа туристов. В 2024 году подана заявка на создание еще одного национального маршрута - "Энергия Ладоги". Он предлагает путешествие вокруг крупнейшего озера Европы - Ладожского, ставшего свидетелем важнейших событий в судьбе России: здесь проходили "Дорога жизни" и путь "Из варяг в греки". Туристам представится возможность увидеть знаковые достопримечательности Ленинградской области и Республики Карелия, насладиться разнообразными природными красотами - от песчаных пляжей до скалистых берегов, а также погрузиться в историю и культуру регионов. Маршрут "Энергия Ладоги" позволит туристу зарядиться энергией рек, озер, леса, активно и познавательно отдохнуть и, конечно, познакомиться с чудесами местной кухни. В эпицентре событий На сегодняшний день центрами притяжения туристов являются Выборг, Гатчина, Старая Ладога, Тихвин, Приозерский, Всеволожский районы. Отдых по душе здесь находят поклонники природоориентированного и активного туризма, но также и культурно-познавательного, событийного, религиозного и детского отдыха. В Ленинградской области регулярно проводится множество масштабных событийных мероприятий, которые пользуются высоким спросом среди туристов. Каждый год происходит более 700 событий, из них крупных – 170. Это исторические реконструкции разных эпох, кино - и музыкальные фестивали, этнопраздники, велопробеги, зрелищные соревнования, конкуры, регаты. С апреля по октябрь в Ленинградской области найти интересное мероприятие можно каждые выходные. Ряд знаковых событий в Ленинградской области регулярно организуются комитетом по культуре и туризму Ленинградской области и ГБУ ЛО "Информационно-туристский центр". В числе наиболее ярких можно назвать гастрономический фестиваль "Корюшка идет!" в Новой Ладоге, областной Пушкинский праздник в Гатчинском районе, музыкальный фестиваль "Дым над водой. От классики до рока", гастрономический фестиваль "Калейдоскоп вкуса". И это далеко не полный перечень. Проведение таких мероприятий способствует росту потока туристов в Ленинградскую область. В 2023 и 2024 годах в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" обеспечена поддержка и продвижение мотофестиваля "Балтик Ралли", ежегодно проходящего в третьи выходные июля в Выборге. В 2023 году мотофестиваль привлек более 32 тысяч человек. А в 2024 году туристов было уже 34 тысячи. Будущее за круизами Ленинградская область, как и весь Северо-Запад РФ, обладает колоссальными водными ресурсами и, соответственно, потенциалом для развития круизного туризма. Привлекательности способствует и то, что основная часть пассажирских причалов в регионе обустроена вблизи объектов, имеющих культурное и историческое значение, памятных и исторических мест. На территории Ленинградской области в рамках инвестпроекта построены современные причалы в Старой Ладоге, Свирьстрое, у крепости Орешек, в Дубровке, Киришах и у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" на Неве. По экспертной оценке, в 2023 году в Ленинградскую область круизные суда заходили 1 454 раза, а общее количество пассажиров составило более 190 тысяч, что в 1,3 раза выше, чем в 2022 году.

https://ria.ru/20240920/restavratsiya-1973929873.html

https://ria.ru/20240923/lenoblast-1974271135.html

https://ria.ru/20240923/lenoblast-1974271135.html

https://ria.ru/20240828/panno-1969063432.html

https://ria.ru/20240822/putilovo-1967893566.html

россия

выборг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, выборг, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туризм