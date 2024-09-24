https://ria.ru/20240924/sud-1974376053.html

Суд принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат"

Суд принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат" - РИА Новости, 24.09.2024

Суд принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат"

Дорогомиловский суд Москвы принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления некачественного лобио,... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T11:18

2024-09-24T11:18

2024-09-24T11:18

происшествия

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

ярославская область

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления некачественного лобио, сказано в картотеке московских судов. "В суде зарегистрировано дело к ООО "Умный ритейл" (бренд "Самокат" - ред.) о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью", - сказано в карточке дела. Иск подан женщиной, принят к производству, беседа назначена на 31 октября. Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях. По факту массового отравления было возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе").

https://ria.ru/20240619/sud-1954117350.html

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происшествия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, ярославская область, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)