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Суд принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат" - РИА Новости, 24.09.2024
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11:18 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/sud-1974376053.html
Суд принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат"
Суд принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат" - РИА Новости, 24.09.2024
Суд принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат"
Дорогомиловский суд Москвы принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления некачественного лобио,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:18
2024-09-24T11:18
происшествия
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
ярославская область
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления некачественного лобио, сказано в картотеке московских судов. "В суде зарегистрировано дело к ООО "Умный ритейл" (бренд "Самокат" - ред.) о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью", - сказано в карточке дела. Иск подан женщиной, принят к производству, беседа назначена на 31 октября. Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях. По факту массового отравления было возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе").
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происшествия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, ярославская область, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Санкт-Петербург, Ярославская область, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суд принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат"

Суд принял к рассмотрению иск к сервису доставки из-за заболевания ботулизмом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки "Самокат" везет заказ по Москве
Курьер службы доставки Самокат везет заказ по Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Курьер службы доставки "Самокат" везет заказ по Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления некачественного лобио, сказано в картотеке московских судов.
"В суде зарегистрировано дело к ООО "Умный ритейл" (бренд "Самокат" - ред.) о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью", - сказано в карточке дела.
Иск подан женщиной, принят к производству, беседа назначена на 31 октября.
Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.
По факту массового отравления было возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе").
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоМоскваСанкт-ПетербургЯрославская областьАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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