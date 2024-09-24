https://ria.ru/20240924/sud-1974376053.html
Суд принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат"
Суд принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат" - РИА Новости, 24.09.2024
Суд принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат"
Дорогомиловский суд Москвы принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления некачественного лобио,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T11:18
2024-09-24T11:18
2024-09-24T11:18
происшествия
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
ярославская область
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930246564_512:1082:2229:2048_1920x0_80_0_0_f37c3b8c2058eb31717b705f62b1cec0.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат" из-за заболевания ботулизмом после употребления некачественного лобио, сказано в картотеке московских судов. "В суде зарегистрировано дело к ООО "Умный ритейл" (бренд "Самокат" - ред.) о компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью", - сказано в карточке дела. Иск подан женщиной, принят к производству, беседа назначена на 31 октября. Пострадавшие заказывали лобио от "Кухни на районе" через сервис доставки "Самокат" и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях. По факту массового отравления было возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе").
https://ria.ru/20240619/sud-1954117350.html
москва
санкт-петербург
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930246564_969:1195:2106:2048_1920x0_80_0_0_28fe6ce78061ae4d6012d995c3253ff3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, ярославская область, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Москва, Санкт-Петербург, Ярославская область, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Суд принял к рассмотрению первый иск к сервису доставки "Самокат"
Суд принял к рассмотрению иск к сервису доставки из-за заболевания ботулизмом