Госслужащим США запретили посещать север Израиля в личных целях
Посольство США в Иерусалиме запретило госслужащим посещать север Израиля
Колючая проволока на заборе в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Временный запрет на посещение севера Израиля в личных целях вводится для госслужащих США и членов их семей на фоне эскалации вооруженного конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах", следует из предупреждения, выпущенного посольством США в Иерусалиме.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
"Правительственным служащим США и членам их семей временно запрещено совершать любые личные поездки к северу от шоссе №65 (на отрезке - ред.) в сторону (города - ред.) Афулы и к северу/северо-востоку от шоссе №71 (на отрезке - ред.) от Афулы до границы с Иорданией. Любая официальная поездка в этот район потребует разрешения. Утвержденные поездки будут осуществляться только на бронированных автомобилях", - говорится в оповещении на сайте посольства.
Диппредставительство напомнило гражданам США о необходимости "соблюдать осторожность и обеспечивать для себя более высокий уровень личной безопасности" в связи с нестабильной обстановкой.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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