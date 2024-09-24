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Госслужащим США запретили посещать север Израиля в личных целях - РИА Новости, 24.09.2024
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06:35 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/ssha-1974352787.html
Госслужащим США запретили посещать север Израиля в личных целях
Госслужащим США запретили посещать север Израиля в личных целях - РИА Новости, 24.09.2024
Госслужащим США запретили посещать север Израиля в личных целях
Временный запрет на посещение севера Израиля в личных целях вводится для госслужащих США и членов их семей на фоне эскалации вооруженного конфликта между... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T06:35
2024-09-24T06:35
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Временный запрет на посещение севера Израиля в личных целях вводится для госслужащих США и членов их семей на фоне эскалации вооруженного конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах", следует из предупреждения, выпущенного посольством США в Иерусалиме. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. "Правительственным служащим США и членам их семей временно запрещено совершать любые личные поездки к северу от шоссе №65 (на отрезке - ред.) в сторону (города - ред.) Афулы и к северу/северо-востоку от шоссе №71 (на отрезке - ред.) от Афулы до границы с Иорданией. Любая официальная поездка в этот район потребует разрешения. Утвержденные поездки будут осуществляться только на бронированных автомобилях", - говорится в оповещении на сайте посольства. Диппредставительство напомнило гражданам США о необходимости "соблюдать осторожность и обеспечивать для себя более высокий уровень личной безопасности" в связи с нестабильной обстановкой. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240923/erdogan-1974324663.html
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в мире, израиль, сша, ливан, хезболла, оон
В мире, Израиль, США, Ливан, Хезболла, ООН
Госслужащим США запретили посещать север Израиля в личных целях

Посольство США в Иерусалиме запретило госслужащим посещать север Израиля

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКолючая проволока на заборе в Тель-Авиве
Колючая проволока на заборе в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Колючая проволока на заборе в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Временный запрет на посещение севера Израиля в личных целях вводится для госслужащих США и членов их семей на фоне эскалации вооруженного конфликта между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболлах", следует из предупреждения, выпущенного посольством США в Иерусалиме.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
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"Правительственным служащим США и членам их семей временно запрещено совершать любые личные поездки к северу от шоссе №65 (на отрезке - ред.) в сторону (города - ред.) Афулы и к северу/северо-востоку от шоссе №71 (на отрезке - ред.) от Афулы до границы с Иорданией. Любая официальная поездка в этот район потребует разрешения. Утвержденные поездки будут осуществляться только на бронированных автомобилях", - говорится в оповещении на сайте посольства.
Диппредставительство напомнило гражданам США о необходимости "соблюдать осторожность и обеспечивать для себя более высокий уровень личной безопасности" в связи с нестабильной обстановкой.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля "Рамат-Давид" и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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