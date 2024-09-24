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США выступают против наземной операции Израиля в Ливане, пишут СМИ

США выступают против наземной операции Израиля в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2024

США выступают против наземной операции Израиля в Ливане, пишут СМИ

США выступают против возможной наземной операции Израиля в Ливане и собираются предпринять "конкретные шаги" во избежание дальнейшей эскалации, передает... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T03:20

2024-09-24T03:20

2024-09-24T03:20

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. США выступают против возможной наземной операции Израиля в Ливане и собираются предпринять "конкретные шаги" во избежание дальнейшей эскалации, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Ранее журнал Economist сообщал со ссылкой на военные источники, что Израиль готовит наземную операцию в Ливане с целью создания буферной зоны к северу от границы между двумя странами. "У нас есть несколько конкретных идей, которые мы собираемся обсудить с союзниками и партнерами на этой неделе... Очевидно, мы не считаем, что наземное вторжение в Ливан будет способствовать снижению напряженности в регионе, предотвратит рост насилия, отчасти поэтому мы так сосредоточены на том, чтобы использовать эту неделю для изучения этих идей и посмотреть, сможем ли мы разработать... способ избежать (эскалации - ред.)", - приводит агентство слова чиновника. Как отметил собеседник агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные американские чиновники будут обсуждать эти идеи в ходе встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он также выразил надежду, что предложения США позволят запустить дипломатический процесс урегулирования конфликта, в результате чего население юга Ливана и севера Израиля, предположительно, сможет вернуться в свои дома. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города. Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

https://ria.ru/20240922/operatsiya-1974133072.html

https://ria.ru/20240923/napryazhennost-1974327396.html

https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

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в мире, ливан, израиль, сша, энтони блинкен, сергей лавров, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году