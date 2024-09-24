https://ria.ru/20240924/sanktsii-1974422591.html
В Анкаре осудили односторонние санкции в отношении России
В Анкаре осудили односторонние санкции в отношении России - РИА Новости, 24.09.2024
В Анкаре осудили односторонние санкции в отношении России
Односторонние санкции против России, мешающие развитию торговли, в Турции считают неправильными, турецко-российские деловые отношения развиваются, несмотря на... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T14:03
2024-09-24T14:03
2024-09-24T14:03
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Односторонние санкции против России, мешающие развитию торговли, в Турции считают неправильными, турецко-российские деловые отношения развиваются, несмотря на санкционные ограничения, заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш."Санкции, которые, конечно, мешают предпринимателям развивать экономические отношения, но, несмотря на это, эти отношения, развиваются. Как вы знаете, мы не принимаем участие ни в одной из санкций, и вот эти односторонние санкции мы считаем неправильными, потому что они являются серьезным препятствием для развития экономических и торговых отношений", - сказал спикер на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.Он отдельно отметил, что отношения между Турцией и Россией развиваются во всех сферах.
https://ria.ru/20240919/sanktsii-1973714695.html
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анкара (провинция), турция, россия, нуман куртулмуш, совет федерации рф, валентина матвиенко, в мире
Анкара (провинция), Турция, Россия, Нуман Куртулмуш, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, В мире
В Анкаре осудили односторонние санкции в отношении России
В Турции считают односторонние санкции против России неправильными