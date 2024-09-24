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Российские ученые разработали платформу для борьбы с опухолью мозга - РИА Новости, 24.09.2024
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09:55 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/rak-1974365290.html
Российские ученые разработали платформу для борьбы с опухолью мозга
Российские ученые разработали платформу для борьбы с опухолью мозга - РИА Новости, 24.09.2024
Российские ученые разработали платформу для борьбы с опухолью мозга
Российские ученые разработали платформу, включающую несколько перспективных направлений борьбы с агрессивной опухолью головного мозга человека - глиомой,... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T09:55
2024-09-24T09:55
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наука
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НОВОСИБИРСК, 24 сен - РИА Новости. Российские ученые разработали платформу, включающую несколько перспективных направлений борьбы с агрессивной опухолью головного мозга человека - глиомой, рассказала во вторник завлабораторией нейрогенетики и генетики развития Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (ИВНД и НФ РАН), завлабораторией молекулярно-клеточной нейрогенетики НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Минздрава РФ Галина Павлова. Исследовательница пояснила, что разработанная платформа направлена на то, чтобы предложить современной медицине несколько вариантов борьбы с опаснейшей опухолью, от которой гибнет в том числе много молодых людей. По ее словам, эта работа включает четыре направления, которые могут помочь в решении данной проблемы. "Одно из направлений - попытка разработать терапевтический подход, который позволит улучшить лечение пациента, второе - улучшить визуализацию опухоли для того, чтобы ее легче было удалить, третье - помочь определенными дополнительными компонентами для улучшения эффективности лучевой терапии. Последнее направление - таргетная терапия, то есть доставка лекарственного средства исключительно в опухоль, защищая при этом нормальные клетки пациента", - сообщила Павлова журналистам на российском форуме биотехнологий OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово. Она пояснила, что все направления связаны в платформу использованием определенных молекул - аптамеров, а также тем, что все они направлены на борьбу с глиомами. Внутри платформы между тем есть разные принципы и подходы к поставленным задачам. "Чтобы сделать эту платформу, мы использовали определенные молекулы, которые называются аптамеры. Это одноцепочечная олигонуклеотидная последовательность, обычно это ДНК или РНК, которая, сворачиваясь в определенную 3D-структуру, подходит, как ключ к замку, к определенному белку, характерному именно для опухолевой клетки", - сказала Павлова. По ее словам, ученые работают по двум грантам, при этом начать доклинические исследования по основным направлениям планируется уже в 2025 году. При этом предлагаемый подход может впоследствии стать универсальным для лечения других опухолей, считает эксперт. "Существует платформа. Это принцип, по которому работают многие компании, когда ты делаешь несколько направлений, то одно да выстрелит. Поэтому, взяв платформу из четырех направлений, я надеюсь, что хотя бы одно из них выстрелит", - рассказала Павлова о перспективах исследований.
https://ria.ru/20240919/saratov-1973661604.html
https://ria.ru/20240913/glyuten-1972437915.html
https://ri.ria.ru/20240909/nauka-1970458630.html
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россия, кольцово, российская академия наук, наука, здоровье - общество
Россия, Кольцово, Российская академия наук, Наука, Здоровье - Общество
Российские ученые разработали платформу для борьбы с опухолью мозга

Российские ученые разработали платформу для диагностики и лечения глиомы

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМедицинский работник со снимком пациента
Медицинский работник со снимком пациента - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Медицинский работник со снимком пациента . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 24 сен - РИА Новости. Российские ученые разработали платформу, включающую несколько перспективных направлений борьбы с агрессивной опухолью головного мозга человека - глиомой, рассказала во вторник завлабораторией нейрогенетики и генетики развития Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (ИВНД и НФ РАН), завлабораторией молекулярно-клеточной нейрогенетики НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Минздрава РФ Галина Павлова.
Исследовательница пояснила, что разработанная платформа направлена на то, чтобы предложить современной медицине несколько вариантов борьбы с опаснейшей опухолью, от которой гибнет в том числе много молодых людей. По ее словам, эта работа включает четыре направления, которые могут помочь в решении данной проблемы.
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"Одно из направлений - попытка разработать терапевтический подход, который позволит улучшить лечение пациента, второе - улучшить визуализацию опухоли для того, чтобы ее легче было удалить, третье - помочь определенными дополнительными компонентами для улучшения эффективности лучевой терапии. Последнее направление - таргетная терапия, то есть доставка лекарственного средства исключительно в опухоль, защищая при этом нормальные клетки пациента", - сообщила Павлова журналистам на российском форуме биотехнологий OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово.
Она пояснила, что все направления связаны в платформу использованием определенных молекул - аптамеров, а также тем, что все они направлены на борьбу с глиомами. Внутри платформы между тем есть разные принципы и подходы к поставленным задачам.
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"Чтобы сделать эту платформу, мы использовали определенные молекулы, которые называются аптамеры. Это одноцепочечная олигонуклеотидная последовательность, обычно это ДНК или РНК, которая, сворачиваясь в определенную 3D-структуру, подходит, как ключ к замку, к определенному белку, характерному именно для опухолевой клетки", - сказала Павлова.
По ее словам, ученые работают по двум грантам, при этом начать доклинические исследования по основным направлениям планируется уже в 2025 году. При этом предлагаемый подход может впоследствии стать универсальным для лечения других опухолей, считает эксперт.
"Существует платформа. Это принцип, по которому работают многие компании, когда ты делаешь несколько направлений, то одно да выстрелит. Поэтому, взяв платформу из четырех направлений, я надеюсь, что хотя бы одно из них выстрелит", - рассказала Павлова о перспективах исследований.
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