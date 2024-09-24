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Сенатором от Брянской облдумы стал Василий Попадайло
Сенатором от Брянской облдумы стал Василий Попадайло - РИА Новости, 24.09.2024
Сенатором от Брянской облдумы стал Василий Попадайло
Сенатором в Совете Федерации РФ от Брянской областной думы стал Василий Попадайло, сообщили в пресс-службе законодательного органа региона в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T15:49
2024-09-24T15:49
2024-09-24T15:49
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сенатором в Совете Федерации РФ от Брянской областной думы стал Василий Попадайло, сообщили в пресс-службе законодательного органа региона в Telegram-канале. "Состоялось первое заседание Брянской областной Думы восьмого созыва… Сенатором РФ, представителем от областной Думы в Совфеде избран Василий Попадайло", - говорится в сообщении думы региона. Представителем от Брянской областной думы в Совете Федерации с 2019 года являлась Галина Солодун, полномочия которой окончились вместе с работой предыдущего созыва законодательного органа региона. Согласно информации на сайте Брянской облдумы, Попадайло родился в 1963 году в поселке Климово Брянской области. Выполнял интернациональный долг в Афганистане, служил в органах внутренних дел. Участвовал в боевых действиях в Чеченской республике, за что был представлен к досрочному присвоению звания подполковника милиции. С 1999 года работает нотариусом в органах юстиции. С октября 2022 года возглавлял комитет по законодательству и местному самоуправлению Брянской областной Думы. На выборах депутатов Брянской областной думы в сентябре 2024 года Попадайло избирался от регионального отделения партии "Единая Россия". В пресс-службе добавили, что председателем Брянской облдумы депутаты единогласно переизбрали Валентина Суббота. Он возглавлял региональный законодательный орган с 2020 года. Выборы депутатов регионального парламента в Брянской области состоялись 6, 7 и 8 сентября. Было избрано 60 депутатов: 30 – по единому областному избирательному округу и - по одномандатным избирательным округам. На выборах с 68,69% голосов победила партия "Единая Россия".
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РИА Новости
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политика, россия, брянская область, афганистан, брянская областная дума, совет федерации рф, единая россия
Политика, Россия, Брянская область, Афганистан, Брянская областная Дума, Совет Федерации РФ, Единая Россия
Сенатором от Брянской облдумы стал Василий Попадайло
Сенатором от Брянской областной думы стал Василий Попадайло
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Сенатором в Совете Федерации РФ от Брянской областной думы стал Василий Попадайло, сообщили в пресс-службе законодательного органа региона в Telegram-канале
.
"Состоялось первое заседание Брянской областной Думы восьмого созыва… Сенатором РФ, представителем от областной Думы в Совфеде избран Василий Попадайло", - говорится в сообщении думы региона.
Представителем от Брянской областной думы в Совете Федерации с 2019 года являлась Галина Солодун, полномочия которой окончились вместе с работой предыдущего созыва законодательного органа региона.
Согласно информации на сайте Брянской облдумы, Попадайло родился в 1963 году в поселке Климово Брянской области
. Выполнял интернациональный долг в Афганистане
, служил в органах внутренних дел. Участвовал в боевых действиях в Чеченской республике, за что был представлен к досрочному присвоению звания подполковника милиции. С 1999 года работает нотариусом в органах юстиции. С октября 2022 года возглавлял комитет по законодательству и местному самоуправлению Брянской областной Думы. На выборах депутатов Брянской областной думы в сентябре 2024 года Попадайло избирался от регионального отделения партии "Единая Россия
".
В пресс-службе добавили, что председателем Брянской облдумы депутаты единогласно переизбрали Валентина Суббота. Он возглавлял региональный законодательный орган с 2020 года.
Выборы депутатов регионального парламента в Брянской области состоялись 6, 7 и 8 сентября. Было избрано 60 депутатов: 30 – по единому областному избирательному округу и - по одномандатным избирательным округам. На выборах с 68,69% голосов победила партия "Единая Россия".