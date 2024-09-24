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Сенатором от Брянской облдумы стал Василий Попадайло

Сенатором от Брянской облдумы стал Василий Попадайло - РИА Новости, 24.09.2024

Сенатором от Брянской облдумы стал Василий Попадайло

Сенатором в Совете Федерации РФ от Брянской областной думы стал Василий Попадайло, сообщили в пресс-службе законодательного органа региона в Telegram-канале. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:49

2024-09-24T15:49

2024-09-24T15:49

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сенатором в Совете Федерации РФ от Брянской областной думы стал Василий Попадайло, сообщили в пресс-службе законодательного органа региона в Telegram-канале. "Состоялось первое заседание Брянской областной Думы восьмого созыва… Сенатором РФ, представителем от областной Думы в Совфеде избран Василий Попадайло", - говорится в сообщении думы региона. Представителем от Брянской областной думы в Совете Федерации с 2019 года являлась Галина Солодун, полномочия которой окончились вместе с работой предыдущего созыва законодательного органа региона. Согласно информации на сайте Брянской облдумы, Попадайло родился в 1963 году в поселке Климово Брянской области. Выполнял интернациональный долг в Афганистане, служил в органах внутренних дел. Участвовал в боевых действиях в Чеченской республике, за что был представлен к досрочному присвоению звания подполковника милиции. С 1999 года работает нотариусом в органах юстиции. С октября 2022 года возглавлял комитет по законодательству и местному самоуправлению Брянской областной Думы. На выборах депутатов Брянской областной думы в сентябре 2024 года Попадайло избирался от регионального отделения партии "Единая Россия". В пресс-службе добавили, что председателем Брянской облдумы депутаты единогласно переизбрали Валентина Суббота. Он возглавлял региональный законодательный орган с 2020 года. Выборы депутатов регионального парламента в Брянской области состоялись 6, 7 и 8 сентября. Было избрано 60 депутатов: 30 – по единому областному избирательному округу и - по одномандатным избирательным округам. На выборах с 68,69% голосов победила партия "Единая Россия".

https://ria.ru/20240409/podnosova-1938773038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, брянская область, афганистан, брянская областная дума, совет федерации рф, единая россия