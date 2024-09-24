https://ria.ru/20240924/peskov-1974401167.html

Песков прокомментировал позицию России по испытаниям ядерного оружия

Песков прокомментировал позицию России по испытаниям ядерного оружия - РИА Новости, 24.09.2024

Песков прокомментировал позицию России по испытаниям ядерного оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о позиции России по испытаниями ядерного оружия, заявил, что она уже была ранее доступно изложена... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:15

2024-09-24T12:15

2024-09-24T12:42

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о позиции России по испытаниями ядерного оружия, заявил, что она уже была ранее доступно изложена президентом РФ Владимиром Путиным. "Пожалуйста, переслушайте и перечитайте заявления президента, которые он сделал по этому вопросу, я имею в виду по теме возможных разрешений на использование западных вооружений вглубь территории России. Это заявление президента, которое он сделал в Санкт-Петербурге, там весьма доступно изложена позиция Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли пересмотрена позиция России по испытаниям ядерного оружия в случае, если запад разрешит Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ.Путин ранее заявил, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.Сценарии, при которых Россия теоретически может применить ядерное оружие, изложены в российской военной доктрине и в "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания". Согласно документам, это возможно в случае агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства.Президент США Джо Байден ранее заявил об идущей проработке вопроса о том, чтобы разрешить Украине использовать ATACMS для ударов вглубь РФ. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что передаст Байдену результаты обсуждения этого вопроса во время визита на Украину.Ранее Белый дом в итоговом заявлении после встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не сообщил о решении американского лидера разрешить дальние удары ВСУ западными ракетами вглубь территории России. Перед началом встречи Байден заявил журналистам пула Белого дома, что данный вопрос будет обсуждаться на переговорах со Стармером.

https://ria.ru/20240306/oruzhie-1931458524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, украина, дмитрий песков, владимир путин, безопасность, джо байден, нато, вооруженные силы украины, сша