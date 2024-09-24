Песков рассказал о подготовке саммита БРИКС в Казани
Песков: подготовка саммита БРИКС в Казани находится в завершающей стадии
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подготовка саммита БРИКС в Казани находится в завершающей стадии, он станет крупным международным мероприятием, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас уже в завершающей стадии находится подготовка саммита в Казани. Это будет очень крупное международное мероприятие, сейчас уже можно с уверенностью об этом сказать", - сказал Песков журналистам.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.