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Песков рассказал о подготовке саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 24.09.2024
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12:07 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/peskov-1974398621.html
Песков рассказал о подготовке саммита БРИКС в Казани
Песков рассказал о подготовке саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 24.09.2024
Песков рассказал о подготовке саммита БРИКС в Казани
Подготовка саммита БРИКС в Казани находится в завершающей стадии, он станет крупным международным мероприятием, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:07
2024-09-24T12:07
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подготовка саммита БРИКС в Казани находится в завершающей стадии, он станет крупным международным мероприятием, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сейчас уже в завершающей стадии находится подготовка саммита в Казани. Это будет очень крупное международное мероприятие, сейчас уже можно с уверенностью об этом сказать", - сказал Песков журналистам. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
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в мире, россия, казань, бразилия, дмитрий песков, брикс
В мире, Россия, Казань, Бразилия, Дмитрий Песков, БРИКС
Песков рассказал о подготовке саммита БРИКС в Казани

Песков: подготовка саммита БРИКС в Казани находится в завершающей стадии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подготовка саммита БРИКС в Казани находится в завершающей стадии, он станет крупным международным мероприятием, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас уже в завершающей стадии находится подготовка саммита в Казани. Это будет очень крупное международное мероприятие, сейчас уже можно с уверенностью об этом сказать", - сказал Песков журналистам.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
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