https://ria.ru/20240924/pashinyan-1974510700.html

Пашинян сообщил о встрече с Эрдоганом в Нью-Йорке

Пашинян сообщил о встрече с Эрдоганом в Нью-Йорке - РИА Новости, 24.09.2024

Пашинян сообщил о встрече с Эрдоганом в Нью-Йорке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о встрече в Нью-Йорке с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T22:59

2024-09-24T22:59

2024-09-24T22:59

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ЕРЕВАН, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о встрече в Нью-Йорке с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава правительства Армении находится в Нью-Йорке, где принимает участие в Генассамблее ООН. Во вторник Пашинян разместил на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) видеокадры со встречи с турецким лидером с аннотацией "Встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом". Другие подробности он не привел. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще ряд встреч прошли в Вене.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240920/pashinyan-1973910079.html

https://ria.ru/20240923/erdogan-1974163396.html

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нью-йорк (город)

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