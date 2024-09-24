https://ria.ru/20240924/parlament-1974440168.html

В парламенте предложили на пост спикера Совфеда Матвиенко

В парламенте предложили на пост спикера Совфеда Матвиенко - РИА Новости, 24.09.2024

В парламенте предложили на пост спикера Совфеда Матвиенко

Совет палаты предложил на пост спикера Совфеда Валентину Матвиенко, сенаторы рассмотрят этот вопрос на пленарном заседании 25 сентября, сообщил источник РИА... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T15:17

2024-09-24T15:17

2024-09-24T15:43

политика

валентина матвиенко

совет федерации рф

санкт-петербург

александр беглов

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Совет палаты предложил на пост спикера Совфеда Валентину Матвиенко, сенаторы рассмотрят этот вопрос на пленарном заседании 25 сентября, сообщил источник РИА Новости."На пост председателя Совета Федерации предложили кандидатуру Валентины Ивановны Матвиенко. Это опытный политик", - сказал собеседник агентства. Он выразил уверенность, что сенаторы ее поддержат.По словам источника, другие кандидатуры на пост спикера СФ не обсуждались.Вопрос об избрании председателя палаты включен в повестку заседания Совфеда на 25 сентября.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в этом году переподтверждает свои полномочия.Вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов уже заявил, что вновь наделил Матвиенко полномочиями представителя исполнительной власти региона в Совете Федерации.

https://ria.ru/20240920/matvienko-1973736470.html

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политика, валентина матвиенко, совет федерации рф, санкт-петербург, александр беглов