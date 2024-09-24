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В ООН рассказали о последствиях продолжения конфликта в Ливане для детей - РИА Новости, 24.09.2024
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12:46 24.09.2024 (обновлено: 12:50 24.09.2024)
https://ria.ru/20240924/oon-1974409478.html
В ООН рассказали о последствиях продолжения конфликта в Ливане для детей
В ООН рассказали о последствиях продолжения конфликта в Ливане для детей - РИА Новости, 24.09.2024
В ООН рассказали о последствиях продолжения конфликта в Ливане для детей
Продолжение конфликта в Ливане будет иметь катастрофические последствия для всех детей в стране, в понедельник было убито больше детей, чем за предыдущие 11... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T12:46
2024-09-24T12:50
в мире
ливан
израиль
женева (город)
оон
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ЖЕНЕВА, 24 сен – РИА Новости. Продолжение конфликта в Ливане будет иметь катастрофические последствия для всех детей в стране, в понедельник было убито больше детей, чем за предыдущие 11 месяцев вместе взятых, заявила на брифинге в Женеве заместитель представителя Детского фонда ООН в Ливане Этти Хиггинс. "Продолжение конфликта в Ливане будет иметь катастрофические последствия для всех детей в стране. В понедельник в результате бомбардировок погибли по меньшей мере 35 детей, что больше, чем за последние 11 месяцев вместе взятых. А ещё другие лежат под завалами", - сказала она. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 492 человек, ранены 1645. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240924/livan-1974353607.html
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ливан
израиль
женева (город)
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в мире, ливан, израиль, женева (город), оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Женева (город), ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН рассказали о последствиях продолжения конфликта в Ливане для детей

ООН: конфликт в Ливане может привести к катастрофическим последствиям для детей

© AP Photo / Hassan AmmarБеженцы из южных районов Ливана в Бейруте
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте
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ЖЕНЕВА, 24 сен – РИА Новости. Продолжение конфликта в Ливане будет иметь катастрофические последствия для всех детей в стране, в понедельник было убито больше детей, чем за предыдущие 11 месяцев вместе взятых, заявила на брифинге в Женеве заместитель представителя Детского фонда ООН в Ливане Этти Хиггинс.
"Продолжение конфликта в Ливане будет иметь катастрофические последствия для всех детей в стране. В понедельник в результате бомбардировок погибли по меньшей мере 35 детей, что больше, чем за последние 11 месяцев вместе взятых. А ещё другие лежат под завалами", - сказала она.
Дым на месте израильского удара в Ливане - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
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Вчера, 06:55
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 492 человек, ранены 1645.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Здание штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
ООН назвала число жертв среди гражданского населения в Ливане неприемлемым
Вчера, 00:05
 
В миреЛиванИзраильЖенева (город)ООНХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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