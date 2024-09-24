В ООН рассказали о последствиях продолжения конфликта в Ливане для детей
ООН: конфликт в Ливане может привести к катастрофическим последствиям для детей
© AP Photo / Hassan AmmarБеженцы из южных районов Ливана в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
Беженцы из южных районов Ливана в Бейруте
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ЖЕНЕВА, 24 сен – РИА Новости. Продолжение конфликта в Ливане будет иметь катастрофические последствия для всех детей в стране, в понедельник было убито больше детей, чем за предыдущие 11 месяцев вместе взятых, заявила на брифинге в Женеве заместитель представителя Детского фонда ООН в Ливане Этти Хиггинс.
"Продолжение конфликта в Ливане будет иметь катастрофические последствия для всех детей в стране. В понедельник в результате бомбардировок погибли по меньшей мере 35 детей, что больше, чем за последние 11 месяцев вместе взятых. А ещё другие лежат под завалами", - сказала она.
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 492 человек, ранены 1645.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.