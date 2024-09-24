В ООН выразили беспокойство из-за израильских ударов по югу Ливана
ООН: удары ЦАХАЛ по Ливану вызывают вопросы относительно международного права
© AP Photo / Mohammed ZaatariПоследствия израильского авиаудара на юге Ливана
© AP Photo / Mohammed Zaatari
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана
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ЖЕНЕВА, 24 сен - РИА Новости. Удары Израиля по Ливану вызывают серьезные вопросы об их соответствии международному праву с учетом большого числа жертв, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани.
"Мы конкретно говорим об израильских ударах. Израиль публично признает их. Эти удары вызывают много вопросов относительно их соответствия международному праву, особенно с учетом большого числа жертв", - сказала она.
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23 сентября, 19:06
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 492 человека, ранены 1645.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.