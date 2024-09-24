https://ria.ru/20240924/oon-1974403803.html

В ООН выразили беспокойство из-за израильских ударов по югу Ливана

В ООН выразили беспокойство из-за израильских ударов по югу Ливана - РИА Новости, 24.09.2024

В ООН выразили беспокойство из-за израильских ударов по югу Ливана

Удары Израиля по Ливану вызывают серьезные вопросы об их соответствии международному праву с учетом большого числа жертв, заявила на брифинге в Женеве... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T12:27

2024-09-24T12:27

2024-09-24T13:59

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ЖЕНЕВА, 24 сен - РИА Новости. Удары Израиля по Ливану вызывают серьезные вопросы об их соответствии международному праву с учетом большого числа жертв, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани."Мы конкретно говорим об израильских ударах. Израиль публично признает их. Эти удары вызывают много вопросов относительно их соответствия международному праву, особенно с учетом большого числа жертв", - сказала она.Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. Бойцы ливанского шиитского движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 492 человека, ранены 1645.Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

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в мире, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан, израиль, женева (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024