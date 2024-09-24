https://ria.ru/20240924/oon-1974360510.html

Прения Генассамблеи ООН могут принести сюрпризы, считает эксперт

Прения Генассамблеи ООН могут принести сюрпризы, считает эксперт - РИА Новости, 24.09.2024

Прения Генассамблеи ООН могут принести сюрпризы, считает эксперт

Основные прения Генассамблеи ООН, стартующие 24 сентября, могут принести "сюрпризы" по таким темам, как украинский и палестино-израильский конфликты, это могут... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T08:56

2024-09-24T08:56

2024-09-24T08:56

в мире

россия

нью-йорк (город)

андрей кортунов

антониу гутерреш

сергей лавров

оон

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Основные прения Генассамблеи ООН, стартующие 24 сентября, могут принести "сюрпризы" по таким темам, как украинский и палестино-израильский конфликты, это могут быть инициативы по их решению, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "Если говорить о конкретных кризисах, то основную роль в их урегулировании должен играть Совет безопасности, а не Генеральная ассамблея, поскольку только решения Совбеза имеют обязательный к выполнению характер", - сказал эксперт в комментарии РИА Новости. Решения Генассамблеи, по словам Кортунова, являются скорее индикатором мнения международного сообщества по поводу тех или иных проблем. При этом, как отметил эксперт, в последние годы секретариат ООН и генсек Антониу Гутерреш были предрасположены заниматься проблемами развития, а не безопасности. Кортунов считает, что в нынешней геополитической обстановке сложно добиться единства в Совбезе ООН по основным конфликтам. Именно поэтому Гутерреш сделал акцент на целях устойчивого развития, энергетическом переходе и преодолении бедности - эта повестка уже обсуждалась в Нью-Йорке на "Саммите будущего", где 22 сентября был принят "Пакт будущего" по реформированию Совбеза ООН. "Если говорить о Генассамблее, то, по всей видимости, нас ждут какие-то сюрпризы, какие-то новые идеи, касающиеся, возможно, урегулирования украинского и палестино-израильского конфликта. Но, как показывает практика, без соответствующих решений Совета безопасности фактические меры принять будет очень трудно", - считает эксперт. По словам Кортунова, Генассамблею стоит рассматривать как площадку, где члены международного сообщества могут продвигать свое мнение, защищать свои позиции. "Наверное, будут приняты резолюции по самым разным вопросам, но мы видели на протяжении многих лет, что эти резолюции не всегда выполняются", - добавил эксперт. "Я думаю, что тон (мероприятия) уже задан "Саммитом будущего". Он будет сохранен на протяжении всей сессии Генассамблеи: что есть серьезные опасения, касающиеся распада системы глобального и регионального управления, умножения числа кризисных ситуаций, обострения во многих регионах мира. Наверное, пафос будет заключаться в том, что мы должны управляемость эту восстановить. У каждого будут свои точки зрения, как это можно сделать", - сказал Кортунов. Десятого сентября в Нью-Йорке стартовала 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Ключевым событием сессий Генассамблеи по традиции является неделя высокого уровня - событие, на которое ежегодно съезжаются главы государств и министры и высказываются по насущным темам. Ежегодные дебаты пройдут с 24 по 28 сентября, а также 30 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что президент РФ Владимир Путин и Лавров находятся в ежедневном контакте в свете предстоящих мероприятий в ООН. В воскресенье страны-члены ООН в рамках "Саммита Будущего" одобрили "Пакт будущего", в котором, в частности, обязались реформировать СБ, заявили о необходимости защищать гражданских лиц в вооруженных конфликтах и придерживаться обязательств по разоружению. Россия предложила отложить принятие документа ввиду нерешенных спорных вопросов и продолжить переговоры по его содержанию, а в отсутствие такой возможности - дополнить его поправкой о невмешательстве во внутренние дела других стран. Поправку не поддержали. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя принятие пакта, отметил, что ООН тем самым попрала свои собственные принципы, чтобы угодить группе делегаций из "прекрасного сада", которые с самого начала узурпировали переговоры.

https://ria.ru/20240701/rossiya-1956527892.html

https://ria.ru/20240923/ukraina-1974152866.html

https://ria.ru/20240920/genassambleya-1973930018.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, нью-йорк (город), андрей кортунов, антониу гутерреш, сергей лавров, оон, генеральная ассамблея оон