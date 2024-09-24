https://ria.ru/20240924/oon-1974334874.html

Франция призвала СБ ООН провести экстренное заседание по Ливану

Франция призвала СБ ООН провести экстренное заседание по Ливану - РИА Новости, 24.09.2024

Франция призвала СБ ООН провести экстренное заседание по Ливану

Франция призывает провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с эскалацией ситуации в Ливане, который в последнее время подвергается... РИА Новости, 24.09.2024

2024-09-24T01:40

2024-09-24T01:40

2024-09-24T01:40

в мире

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хезболла

детонация сотен пейджеров в ливане

совет безопасности оон

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ООН, 24 сен – РИА Новости. Франция призывает провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с эскалацией ситуации в Ливане, который в последнее время подвергается израильским бомбардировкам, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. "Я попросил созвать на этой неделе экстренное заседание Совета Безопасности по Ливану", – сказал министр, выступая на "Саммите будущего" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.

https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html

https://ria.ru/20240921/udar-1974014771.html

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в мире, ливан, франция, израиль, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, совет безопасности оон