Франция призвала СБ ООН провести экстренное заседание по Ливану
Глава МИД Франции Барро призвал СБ ООН провести экстренное заседание по Ливану
Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 24 сен – РИА Новости. Франция призывает провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с эскалацией ситуации в Ливане, который в последнее время подвергается израильским бомбардировкам, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"Я попросил созвать на этой неделе экстренное заседание Совета Безопасности по Ливану", – сказал министр, выступая на "Саммите будущего" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
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Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
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