Рейтинг@Mail.ru
Франция призвала СБ ООН провести экстренное заседание по Ливану - РИА Новости, 24.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 24.09.2024
https://ria.ru/20240924/oon-1974334874.html
Франция призвала СБ ООН провести экстренное заседание по Ливану
Франция призвала СБ ООН провести экстренное заседание по Ливану - РИА Новости, 24.09.2024
Франция призвала СБ ООН провести экстренное заседание по Ливану
Франция призывает провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с эскалацией ситуации в Ливане, который в последнее время подвергается... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T01:40
2024-09-24T01:40
в мире
ливан
франция
израиль
оон
хезболла
детонация сотен пейджеров в ливане
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960086387_0:0:3570:2008_1920x0_80_0_0_da7feda8258ae8c71d13461f378e7a67.jpg
ООН, 24 сен – РИА Новости. Франция призывает провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с эскалацией ситуации в Ливане, который в последнее время подвергается израильским бомбардировкам, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. "Я попросил созвать на этой неделе экстренное заседание Совета Безопасности по Ливану", – сказал министр, выступая на "Саммите будущего" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
https://ria.ru/20240921/udar-1974014771.html
ливан
франция
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1960086387_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9721a1ccd41cad957bbd35feea48fec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, франция, израиль, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане, совет безопасности оон
В мире, Ливан, Франция, Израиль, ООН, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане, Совет Безопасности ООН
Франция призвала СБ ООН провести экстренное заседание по Ливану

Глава МИД Франции Барро призвал СБ ООН провести экстренное заседание по Ливану

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заседание СБ ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен – РИА Новости. Франция призывает провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с эскалацией ситуации в Ливане, который в последнее время подвергается израильским бомбардировкам, сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
"Я попросил созвать на этой неделе экстренное заседание Совета Безопасности по Ливану", – сказал министр, выступая на "Саммите будущего" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
Вчера, 19:06
Израильская авиация с утра понедельника начала наносить массированные удары по поселениям на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и ряд областных населённых пунктов. Бойцы движения "Хезболлах" в свою очередь выпустили десятки ракет в сторону севера Израиля. Правительство Ливана уже призвало ООН вмешаться и остановить израильскую агрессию.
Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около 3 тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
ЦАХАЛ заявил об ударах по 180 целям на юге Ливана
21 сентября, 17:47
 
В миреЛиванФранцияИзраильООНХезболлаДетонация сотен пейджеров в ЛиванеСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала