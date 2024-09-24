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ООН назвала число жертв среди гражданского населения в Ливане неприемлемым
ООН назвала число жертв среди гражданского населения в Ливане неприемлемым - РИА Новости, 24.09.2024
ООН назвала число жертв среди гражданского населения в Ливане неприемлемым
Число жертв среди гражданского населения в Ливане неприемлемо, эскалация ситуации пугает, заявил в соцсети X глава Управления верховного комиссара ООН по делам... РИА Новости, 24.09.2024
2024-09-24T00:05
2024-09-24T00:05
2024-09-24T00:05
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ЖЕНЕВА, 23 сен — РИА Новости. Число жертв среди гражданского населения в Ливане неприемлемо, эскалация ситуации пугает, заявил в соцсети X глава Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди. "Эскалация кризиса в Ливане вызывает страх. Сегодня тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в регионе, и без того опустошенном войной. Число жертв среди гражданского населения неприемлемо", - сказано в публикации. Гранди добавил, что политические лидеры должны найти решения, поскольку необходимо срочно положить конец военным действиям. По данным центра экстренных ситуаций минздрава Ливана, в результате израильских бомбардировок юга и востока Ливана погибли 492 человек, ранены 1645. Очередная эскалация с возрастанием интенсивности обстрелов с обеих сторон произошла после массовых взрывов средств связи в разных районах Ливана 17 и 18 сентября, в результате которых погибли десятки человек и около трех тысяч получили ранения. Позже израильская авиация нанесла удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута, в результате чего погибли более 50 человек, включая командующего силами спецопераций "Хезболлах" Ибрагима Акиля. Бойцы шиитского сопротивления в ответ атаковали базу ВВС Израиля Рамат-Давид и военно-промышленный комплекс "Рафаэль" на севере Хайфы. Несколько ракет разорвалось в жилых кварталах на окраинах израильского города.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
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в мире, ливан, бейрут, израиль, филиппо гранди, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Ливан, Бейрут, Израиль, Филиппо Гранди, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Хезболла, Детонация сотен пейджеров в Ливане
ООН назвала число жертв среди гражданского населения в Ливане неприемлемым
УВКБ ООН: число жертв среди гражданского населения в Ливане неприемлемо